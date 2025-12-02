Újabb kiemelt beruházásokról döntött a kormány. A Magyar Közlönyben megjelent rendeletek szerint néggyel bővült a rozsdaövezeti akcióterületek száma, illetve hét lakótelep is bekerült az Otthon Start program keretébe.

Az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett, keddtől hatályos rendelet szerint a rozsdaövezeti besorolással az a cél, hogy „a jellemzően elhanyagolt, kihasználatlan, környezetszennyezéssel terhelt területek fejlesztésével egészséges, tiszta és környezetszennyezéstől mentes lakó- és munkahelyi környezet kerüljön kialakításra”. A kijelölés négy fejlesztést érint. Budapesten két XI. kerületit és egy III.kerületit, illetve egy pécsit.

Az Otthon Start program keretében biztosított fix 3%-os hitelprogram feltételeit teljesítő lakótelepek kiemelt beruházások lesznek Budapest több (XVIII., XI., XV.) kerületében, illetve Budaörsön és Debrecenben. A kormány szerint a döntés jelentősen hozzájárul a fiatalok első lakáshoz jutását elősegítő kormányzati célkitűzés megvalósításához.

Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere a Jelen című hetilapnak néhány napja beszélt arról, megvan a veszélye annak, hogy rendeleti úton kierőszakolt beruházásokat fog a kerületekre kényszeríteni a kormány. Azt mondta: erős ellensége

annak, hogy a NER építési lobbija helyben sikeres legyen.

A polgármester szerint Békásmegyer északi területe hatalmas, és az már egy kézbe került. Kiss László emlékeztetett rá, hogy az Otthon startos modell alkalmazása csak az egyik lehetősége a kormánynak, a másik a kiemelt beruházássá nyilvánítás. Utóbbi esetén nem 1,5 millió forintért kell árulni az ingatlan négyzetméterét, hanem bármennyiért, amire a kerületnek semmilyen ráhatása nincs. A polgármester jelezte: tart tőle, hogy

Budapest még parlagon heverő területei áldozatai lehetnek ennek a folyamatnak.

A Magyar Nemzeti Bank friss jelentése szerint az Otthon Start Program bejelentése óta a lakásárak tartósan és jelentősen meghaladják azt a szintet, amelyet a gazdasági fundamentumok – például a háztartások jövedelme, a foglalkoztatottság, a hitelfeltételek vagy a demográfiai trendek – indokolnának.