A G7 érdekes levezetést adott azzal kapcsolatban, hogy miért hozhatja nehéz helyzetbe a magyar paradicsom- és paprikatermesztőket, a magyar vásárlókat és üzleteket is, ha tavasszal a kormány nem vezeti ki a nemrégiben a zöldségekre is kiterjesztett árrésstopot.

A portálnak azt mondta legalábbis a mintegy 500 termelőt tömörítő Délalföldi Kertészek Szövetkezetének (Délkertész) elnöke, Nagypéter Sándor, hogy a paprika és a paradicsom árrésstopját február után már nem kellene meghosszabbítani. Azért mondja ezt, mert a szezon beindultával tavasszal a boltokban fokozatosan nő a magyar paradicsom és paprika aránya, az import pedig csökken. Ilyenkor egyre nagyobb eladási kényszer lép fel, hogy a friss áru ne ragadjon a termesztők nyakán – tette hozzá. De, mint beavatta a portált, ez még meglóduló kereslet mellett is csak árengedményekkel, akciózással érhető el. A gond pedig az, hogy a 10 százalékra befagyasztott árrésből a boltok nem tudnak akciózni.

És ha főszezonban nem lehet nagy mennyiségben eladni a Magyarországon megtermelt paprikát, paradicsomot, akkor még szóba jöhet esetleg az export, csakhogy azon kevesebb a termelők haszna. Ha marad az árrésstop, akkor a boltokban elmarad az akciózás, ami miatt végül is a vevők is rosszul járhatnak, mert nem kizárt, hogy az ár magasabb lehet árstoppal, mint anélkül, de combos akciókkal.

Vagyis senki nem járna jól, se a termelők, se a boltok, se a vásárlók – összegzett a portál.

A kormány decembertől terjesztette ki az árrésstopot, további 13 termékre, köztük a már említett paprikára és paradicsomra is. Az Országos Kereskedelmi Szövetség már egy ideje újra és újra azt forszírozza, hogy az árrésstop káros, és ki kellene vezetni. Ezt tették a friss inflációs adatok kapcsán is.