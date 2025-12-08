Török–magyar kőolaj- és földgázkutatás indul a Dunántúlon

Szeizmikus méréseket indított a MOL-csoport és Törökország nemzeti kutatás-termelési cége, a Turkish Petroleum Corporation (TPAO) a Somogy megyei Buzsák környékén – közölte a MOL-csoport hétfőn az MTI-vel. A kutatók azt vizsgálják, hogy a dél-dunántúli koncessziós területek alatt található-e ígéretes kőolaj- vagy földgázlelőhely.

A közleményben felidézték, hogy a két vállalat tavaly kötött stratégiai partnerségi megállapodást, amelyben közösen pályáztak és nyerték el a koncessziókat a magyar Energiaügyi Minisztérium (EM) pályázatán. A MOL öt koncesszióra nyújtott be pályázatot, négyet el is nyert.

A Kiskőrös és Hatvan térségét lefedő két területre önállóan,

míg a Buzsák és Tamási (Dél-Dunántúl) koncessziókra a Turkish Petroleum Corporation leányvállalatával, a TPOC Ltd-vel közösen pályázott.

A MOL és a török cég már korábban is együttműködött szénhidrogén-kitermelési projektekben. Azerbajdzsánban, az ACG mélytengeri olajmezőn 2020 óta, valamint az oroszországi Baitugan olajmezőn 2014 óta dolgoznak együtt. A két vállalat 2024 októberében írt alá szándéknyilatkozatot közös kutatási, mezőfejlesztési és kitermelési projektekről a Kaszpi-térségben, Törökországban, Észak-Afrikában, a Közel-Keleten, valamint Közép- és Kelet-Európában. Azt írták:

a buzsáki szeizmikus mérés az első konkrét lépés azóta, amelyet hamarosan újabbak követhetnek.

A közlemény idézte Marton Zsombort, a MOL-csoport kutatás-termelés üzletágának ügyvezető igazgatóját, aki elmondta, a partnerség a Turkish Petroleum Corporationnel lehetővé teszi, hogy a legmodernebb technológiákat alkalmazzák, miközben a kockázatokat és a költségeket is megosztják. Kiemelték, hogy a Buzsák-koncesszió több mint 800 négyzetkilométer nagyságú kutatási terület, amely az év elején bejelentett somogysámsoni kőolajlelőhely szomszédságában helyezkedik el.

A MOL szakemberei modern 3D szeizmikus mérést végeznek, ennek lényege, hogy mesterségesen rezgéshullámokat gerjesztenek, amelyek a föld mélyebben fekvő különféle rétegeiről visszaverődnek, amit érzékelve megalkotható egy háromdimenziós kép a felszín alatti geológiai szerkezetekről, így a szakértők a föld alá „pillanthatnak”.

A MOL a legnagyobb szénhidrogén-kitermelő vállalat Magyarországon, mintegy 1300 olaj- és földgázkitermelő kúttal rendelkezik. 2024-ben a magyarországi nyersolajtermelés 47 százalékát, a földgáztermelésnek pedig több mint 80 százalékát biztosította. Magyarország továbbra is a MOL-csoport szénhidrogén-kitermelési portfóliójának legfontosabb országa, jelenleg a teljes termelés mintegy 39 százalékát adja. A MOL prioritásként kezeli a magyarországi szénhidrogén-kutatást, hogy csökkentse az importfüggőséget, és hozzájáruljon az ország, valamint a régió energiaellátás-biztonságához – írták.