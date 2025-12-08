Rendszeres bukások a műszaki vizsgán: aggasztó dolgok derültek ki egyes villanyautókról

Az európai autóállomány öregedésével a kötelező műszaki vizsgákon bukást jelentő hibák előfordulásának gyakorisága is növekszik. Az ellenőrzések ideális esetben jó áttekintést nyújtanak arról, hogy mennyire problémás egy-egy autótípus néhány tíz- vagy százezer kilométer megtétele után. Ezért is tanulságos az egyik független németországi szolgáltató, a TÜV Süd éves jelentése, amit a 2024. július 1. és 2025. június 30. közt Németországban vizsgáztatott 9,5 millió autó visszatérő hibái alapján állítottak össze – írja a Telex.

Mi romolhat el egy villanyautóban?

A jelentés 218 típus adatait tartalmazza, ebből 18 villanyautó volt. A vizsgált időszakban az autóknak csak a 0,1 százalékát találták kifejezetten balesetveszélyesnek, mégis 21,5 százalékuk megbukott valamilyen súlyos probléma miatt, ami enyhe emelkedést jelent az egy évvel korábbi összesítéshez képest. A kisebb hibák aránya 0,8 százalékponttal, 12,3 százalékra emelkedett.

A hibaarány növekedését részben az magyarázza, hogy a német autóállomány átlagos kora emelkedik, jelenleg 10,5 év – és az idősebb autók természetesen gyakrabban romlanak el. Az viszont elgondolkodtató, hogy

a 2-3 éves Tesla Model Y-ok 17,3 százalékánál, míg a Model 3-ak 13,1 százalékánál találtak olyan komolyabb műszaki problémát, hogy csak javítás után engedték át őket a műszakin.

A piac egyik legolcsóbb villanyautója, a Dacia Spring esetében 13 százalékos hibaarányt mutat a német vizsgastatisztika, míg a legmegbízhatóbb, tisztán elektromos hajtású típus a Mini Cooper SE lett, amely mindössze az esetek 3,5 százalékában szorult javításra, mielőtt meghosszabbították a műszakija érvényességét. Hasonlóan jól szerepelt az Audi Q4 e-tron, a Fiat 500e és a Volkswagen ID.3, amik sorrendben 4, 4,2 és 5,5 százalékos hibaarányt produkáltak az elmúlt év németországi műszaki vizsgáin.

A felsorolt villanyautók átlagos futásteljesítményében jelentős a különbség, mert míg a Mini és a Fiat elektromos modellei 2-3 év alatt nagyjából 25 ezer kilométert tesznek meg Németországban, addig az Audinál ez a szám 42 ezer kilométer, a Teslákban pedig ennyi időn belül több mint 50 ezer kilométer gyűlik össze.

A jelentés szerint a közúti közlekedésre alkalmatlan Tesla Y-okon jellemzően a fényszórókkal, a futóművel és a fékrendszerrel voltak problémák. A német autóklub, az ADAC cikke felhívja a figyelmet arra is, hogy a villanyautók hagyományos fékrendszere csak intenzív lassításkor lép működésbe. Egyéb esetekben a regeneratív fékezés jellemzőbb, ilyenkor a hajtómotorok generátorként működnek, és visszatáplálnak némi energiát az akkumulátorba.

A megoldás kellemetlen mellékhatása, hogy ha a sofőr ritkán fékez intenzíven, az autó féktárcsái idővel rozsdásodni kezdenek, a fék hatásfoka csökken, így az autó megbukhat a vizsgán.

A megelőzés egyszerű: néhány hetente tartani kell egy alapos fékpróbát olyan helyen, ahol ez nem balesetveszélyes. A nem csak a Tesláknál előforduló futóműhibákat a szakértők a villanyautók nagy tömegével magyarázzák, mert ez jelentősen megterheli a felfüggesztést. A fényszóróhibák viszont gyártási problémákra utalnak.

Nemcsak a németországi műszaki vizsgabiztosok néznek ferde szemmel a Teslákra, de az Egyesült Államok hatóságai is. Az utóbbi években számos olyan súlyos, akár halálos közlekedési baleset történt, amelyekben az áldozatok nem tudtak kiszállni az összetört autójukból, és olykor kimenteni sem sikerült őket, mert nem működtek az oldalajtók síkjába süllyesztett kilincsek. Ezeket azért vezette be a Tesla a 2010-es évek elejétől gyártott Model S-eken és a későbbi típusokon, mert így kisebb az autó légellenállása, illetve a szélzaj.

Zambelly György, a Teslavarázsló nevű független Tesla-szerviz vezetője a Telex kérdésére elmondta, hogy többször találkoznak futóműhibákkal az utóbbi évek Tesláin, és a kilincsproblémáról is tud a szerviz. A szakember szerint 80-100 ezer kilométernél sok esetben cserére szorul a Model Y-ok első futóművének két alsó lengőkarja és a kitámasztó lengőkarok szilentblokkjai, illetve akár már 20 ezer kilométer után cserére szorulnak a hátsó futómű csonkállványain található úgynevezett G-szemek.

Az összes felsorolt hiba bukási okot jelent a magyarországi műszaki vizsgán is.