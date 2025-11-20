Egyre több az elektromos használt autó itthon

A benzines és dízeles autók kínálata stagnál, de az elektromos meghajtású modelleké 31,8 százalékkal, a hibrideké pedig 9,2 százalékkal nőtt – írja lapunkhoz eljuttatott közleményben a Használtautó.hu. A Központi Statisztikai Hivatallal közösen készített, októberi statisztikájuk alapján a hazai használtautó-piac lassú szerkezetváltása folytatódik. Emellett az árstruktúra átalakulása is megfigyelhető: az olcsóbb autók részesedése csökkent, a magasabb árkategóriák súlya pedig tovább nőtt.

Jelentős a különbség a benzines és dízelek használt autók futásteljesítménye között: utóbbiak 41,9 százalékkal többet járták az utakat, azaz átlagosan 220 ezer kilométert futottak szemben a benzinesek átlagos 155 ezer kilométerével. A benzines autók átlagéletkora 13,7, a dízeleseké 12,2 év.

Míg a hagyományos hajtásláncú autók átlagára stagnált vagy kis mértékben nőtt, a használt elektromos autóknál éves szinten 6,1 százalékos csökkenés figyelhető meg. Egy használt elektromos autóért átlagosan 10,9 millió forintot kell adni. Az eladásra kínált személygépkocsik átlagára októberben 5,6 millió forintra nőtt a tavalyi 5,4 millió forintról, ami a drágább modellek térnyerésének köszönhető. Ezzel párhuzamosan a legolcsóbb kategória 4 százalékkal zsugorodott. Az állapot szerinti árkülönbségek továbbra is nagyok: a jó műszaki állapotú vagy újszerű autók több mint 20%-kal drágábban kerültek meghirdetésre, miközben a sérült járművek átlagosan 60%-kal olcsóbban szerepeltek.

A német márkák továbbra is dominálják a piacot: első helyen a Volkswagen, utána a BMW áll, őket követi a Ford és az Opel közel azonos hirdetésszámmal. De a Mercedes-Benz és az Audi autói is népszerűnek számítanak. A Toyota, a Škoda és a Renault a középmezőnyben maradtak, a lista végén pedig a Kia áll.