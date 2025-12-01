eurhufforintárfolyamerősödés
Közel kétéves csúcson a forint

Hétfő kora reggel megközelítette az euróval szembeni kétéves csúcsát a forint, a hazai fizetőeszköz azóta is óvatos erősödésben van – írja a portfolio.hu. A menetelés a dollárral szemben is tart, egy egységnyi amerikai fizetőeszközért jelenleg 328,08 forintot kell adni.

A külső tényezők továbbra is a magyar valuta erősödése mellett szólnak. A piacok egyre biztosabbak a decemberi és januái amerikai kamatcsökkentésben is, miközben a Magyar Nemzeti Bank továbbra is hangsúlyozza: szigorú monetáris politikát folytat a jelenlegi, 6,5 százalékos irányadó kamatráta mellett is.

