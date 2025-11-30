nyitrai zsoltorbán viktorhankó balázsnyugdíj
Nyitrai Zsolt: Amíg Orbán a miniszterelnök, a nyugdíjasok biztonságban vannak

2025. 11. 30. 10:54
A nyugdíjasok helyzete számunkra becsületbeli ügy

– kezdi vasárnap délelőtti Facebook-videóját Nyitrai Zsolt. Ebben a miniszterelnök főtanácsadója a Jókor legújabb számának megjelenése apropóján arról beszél, mindig kiállnak a nyugdíjasok érdekeiért, és megvédik a juttatásaikat.

Nem mindenki gondolkodik így. Egyes ellenzéki pártok amellett, hogy nem tesztelik az időseket, bevezetnék a nyugdíjadót, amiből a szomszédunkban dúló háborút támogatnák. Amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, a nyugdíjasok biztonságban érezhetik magukat.

A videóban feltűnik Hankó Balázs kulturális miniszter is, aki felsorolja, mit tett a nyugdíjasokért az elmúlt 15 évben a Fidesz.

