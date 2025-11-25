Élesedik a helyzet Szerbiában, Orbánhoz fordul segítségért Vucic

Szerbiának a mai és a holnapi nap áll rendelkezésére, hogy az amerikai OFAC-tól megszerezze a NIS további működéséhez szükséges engedélyt, különben napokon belül leállhat a pancsovai finomító – jelentette be rendkívüli sajtótájékoztató keretében Aleksandar Vucic, írja a Magyar Szó.

A szerb államfő szerint, ha nem adják meg az engedélyt, a pancsovai kőolaj-finomító leáll, és ez komoly problémákkal és súlyos következményekkel járna az ország működésére nézve – írja a Magyar Szó nyomán a Világgazdaság.

Bár bizonyos sajtóértesülések már kész tényként állítják, hogy leállt a NIS pancsovai finomítója, az államfő ezt cáfolta, azt azonban elismerte, hogy csökkentett üzemmódban működik.

A szakértők szerint az újraindítás körülbelül 14 napot vesz igénybe, de reálisan nézve 20-ra vagy többre számíthatnak. Arra is kitért, milyen következményekkel járhat, ha nem kapják meg a licencet. Ebben az esetben drágulhat az üzemanyag. Hozzátette, 50 ezer tonna dízel hiányzik majd, az államnak jelenleg 184 ezer tonna tartaléka van.

Az államfő arról is beszélt, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is találkozik szerdán.

Felajánlom Szerbia részvételét a Paks II.-ben és más olyan energiaprojektekben, amelyek biztonságot nyújthatnak számunkra

– mondta.

A szankciók a fizetési rendszert is utolérhetik

„Az olajiparunkra kivetett szankciók másodlagos szankciókkal járhatnak a kereskedelmi bankjainkkal és a Nemzeti Bankkal szemben” – mondta.

Ez azt jelenti, hogy akár a fizetési tranzakciók teljes felfüggesztésére, a bankkártyák működésének leállítására, a hitelkeretek és a lakosságnak nyújtott egyéb szolgáltatások felfüggesztésére is sor kerülhet.

Ma és holnap még megpróbálhatjuk megszerezni a működési engedélyt. Hogy megkapjuk-e, vagy sem, az az amerikaiakon múlik

– jegyezte meg.

Így került veszélybe Szerbia üzemanyag-ellátása

Az ország egyetlen nagy pancsovai finomítójában a korábban felhalmozott készleteket dolgozzák fel, de mivel a Janaf közvetítésével nem érkezik nyersolaj már több mint negyven napja, a finomító leállása most már időszerűvé válhat.

Mint nemrég megírtuk: ország egyetlen finomítójával rendelkező cége, a NIS ellen október 8-án életbe léptek az amerikai szankciók az orosz tulajdonlás miatt. A NIS ugyanis a Gazprom leányvállalatának, a Gazpromneftnek az irányítása alatt van, a részvények 45%-ának birtoklása révén (a részvények 29%-át a szerb állam, 11%-át pedig egy orosz befektetői csoport birtokolja, korábban közvetlenül a Gazpromé volt ez a csomag).

A szankciók miatt a NIS nem tud kőolajat importálni, ami azt jelenti, hogy ha nem sikerül megoldást találni a helyzetre, akkor egy-másfél hónapon belül le kell állítani a pancevoi üzemet, a NIS egyetlen jelentős kőolajfinomítóját.