Lázár János zsebében kinyílt a svájci bicska

Lázár János pénteken új és Svájcban lecserélt vonatok érkezését, valamint a HÉV teljes felújítását jelentette be. Az építési és közlekedési miniszter szombaton közösségi oldalán a lecserélt svájci motorvonatok átvételt bírálóknak azt üzente: még idén aláírják a szerződést.

93 személyvonat érkezik Zürichből Szolnokra – onnan pedig a magyar vasút szolgálatába!

Lázár János előzőleg külön üzent azoknak, akik kifogásolták, hogy ezek motorvonatok már leselejtezés előtt állnak.

Az ember zsebében kinyílik a svájci bicska, hogy mennyi hazugságot írtak egyesek arról a 93 db Stadler GTW motorvonatról, amelynek megvásárlását tegnap Szolnokon bejelentettük.

Ezt követően azt írta: ezeket a használt, de kifogástalan állapotú járműveket a svájci vasút nem leselejtezi, hanem lecseréli. Több vevő is jelentkezett értük Európából, de mi szerezhetjük meg őket.