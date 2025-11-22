lázár jánossvájcmotorvonatstadler
Lázár János zsebében kinyílt a svájci bicska

2025. 11. 22. 13:30
Bejelentette: még idén aláírják a szerződést a 93 vonat átvételéről.

Lázár János pénteken új és Svájcban lecserélt vonatok érkezését, valamint a HÉV teljes felújítását jelentette be. Az építési és közlekedési miniszter szombaton közösségi oldalán a lecserélt svájci  motorvonatok átvételt bírálóknak azt üzente: még idén aláírják a szerződést.

93 személyvonat érkezik Zürichből Szolnokra – onnan pedig a magyar vasút szolgálatába!

Lázár János előzőleg külön üzent azoknak, akik kifogásolták, hogy ezek motorvonatok már leselejtezés előtt állnak.

Az ember zsebében kinyílik a svájci bicska, hogy mennyi hazugságot írtak egyesek arról a 93 db Stadler GTW motorvonatról, amelynek megvásárlását tegnap Szolnokon bejelentettük.

Ezt követően azt írta: ezeket a használt, de kifogástalan állapotú járműveket a svájci vasút nem leselejtezi, hanem lecseréli. Több vevő is jelentkezett értük Európából, de mi szerezhetjük meg őket.

