Lázár új és Svájcban leselejtezett vonatok érkezését, valamint a HÉV teljes felújítását jelentette be

„11 darab új Flirt vonatot vásárol a magyar állam tulajdonába került GYSEV, ezek valamikor 2027-ben készülhetnek el” – jelentette be Lázár János közlekedési miniszter Szolnokon, a Stadler új gyártócsarnokának felavatásán. „Tervben van további tíz új jármű megvásárlása is 40 milliárd forint értékben” – tette hozzá.

A másik vasúti társaság, a MÁV Svájcból kaphat leselejtezett járműveket, de az a MÁV-nak jelen állapotában mégis nagy előrelépés lehet, mert le lehet cserélni az 50–60 éves járműveket.

„Svájc motorvonatflottája rövidesen lecserélésre kerül. A magyar kormány kész arra, hogy a 15–20 éves használt járműveket átvegye, Magyarországon forgalomba állítsa” – ismertette Lázár, aki szerint a svájci minőség nemcsak 15 évet tud, hanem akár 30–40–50 évet. „Még az idén 93 használt Stadler-motorvonat, 14.000 ülőhellyel, megvásárlásáról kötünk megállapodást. Ez egy 80 milliárd forintos üzlet” – tette hozzá Lázár, aki később még azt is hozzáfűzte, hogy „ez egy nagyon jó üzlet, nagyon jó lehetőség”.

Lázár ismertetése szerint a használt svájci vonatok Debrecen és Miskolc között fognak közlekedni, az új szerelvények pedig Sopron, Szombathely, Budapest viszonylatában.

Teljesen megújul a HÉV-hálózat

Lázár megígérte a katasztrofális állapotban lévő HÉV-hálózat (tehát minden budapesti HÉV) teljes újjáépítését is. „Első lépésként a szentendrei vonalat építjük át teljesen” – ígérte meg Lázár.

„54 darab új HÉV beszerzésére indítunk tendert, amire 350 milliárd forintos kötelezettséget vállal a kormány, hogy ki tudjuk vonni a forgalomból a 60 éves szerelvényeket” – mondta Lázár, akinek elmondása szerint az új járművekre a következő 30–36 hónapban lesz szükség.