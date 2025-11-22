Az ÁSZ bérel, de a NAV és az NVI költözik

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) és a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) is megerősítette a Népszavának, hogy a három, a magyar állam által összesen 600 milliárdos nagyságrendben megvásárolt irodakomplexum egyikébe költözik. A NAV Központi Irányításának több mint ezer dolgozója költözik a Bosnyák téri irodaházba, míg az NVI teljes állománya várhatóan 2026 nyarán, az országgyűlési választásokat követően települ át a Budapest XI. kerület Hengermalom utca 68-70. szám alatti új székhelyére.

A lap emlékeztet rá, a kormányközeli befektetők által fejlesztett irodakomplexumokat azért vásárolták fel, hogy állami intézményeket helyezzen el bennük, ám a Válasz Online szerint a vételár jóval meghaladja a piaci árakat, ami optimista becsléssel is „csak” 425 milliárd forint lehetne. A portál arról is írt, hogy az ingatlanvásárlásokról titkos határozatokban döntött a kormány, és „nemzetbiztonsági” indokra hivatkozva mellőzte a közbeszerzési és versenyeztetési eljárásokat.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) egyik az állam által vásárolt irodaházba sem költözik be. Mint arról már beszámoltunk az ÁSZ 413 millió forintért bérel irodákat a New Work Science Park Kft.-től, mert Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) arról tájékoztatta az ÁSZ-t, hogy az elhelyezési igényt állami tulajdonú ingatlan rendelkezésre bocsátásával nem tudja kielégíteni.