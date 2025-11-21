Továbbra is lejtmenetben a beruházások

A KSH friss jelentése szerint a beruházások teljesítménye 3,8 százalékkal volt alacsonyabb 2025. III. negyedévében, mint az előző év ugyanezen időszakában. 2023 és 2024 III. negyedéveiben még 10 százalék feletti visszaesést mérték a beruházásoknál. Vagyis egy meglehetősen alacsony bázishoz képest mérték a mostani csökkenést.

Az előző negyedévhez mérten – a szezonálisan kiigazított adatok alapján – a beruházások összértéke összehasonlító áron szintén mérséklődött, 0,3 százalékkal.

2025 III. negyedévében a nemzetgazdasági beruházások teljesítménye a szezonálisan kiigazított adatok alapján 4,1 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

A KSH magyarázata alapján a beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben a szállítás, raktározás, valamint a feldolgozóipar gazdasági ág járult hozzá. A visszaesést a pénzügyi szolgáltatások növekvő beruházási aktivitása mérsékelte.

A beruházások már évek óta lejtmenetben vannak Magyarországon. Ezt jól mutatja a KSH egyik ábrája is, amely az előző évi adatokhoz viszonyítva jeleníti meg, hogyan alakult a beruházások volumene.