Még soha nem érkezett ennyi csomag Kínából, mint az idén

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai szerint az idén minden eddiginél több csomag érkezett az unión kívülről – jellemzően Kínából – Magyarországra, ám a küldemények többsége később el is hagyta az országot – írja vasárnapi cikkében a Telex.

A portál emlékeztet, hogy a harmadik országból érkező csomagok után az Európai Unió vámszabályai szerint 150 euró értékhatárig nem kell vámot fizetni, ugyanakkor 2021 júliusától minden egyes csomagra kötelezővé vált egy elektronikus vámáru-nyilatkozat benyújtása, így az adóhatóságnak pontos adatai vannak az e-kereskedelmi csomagforgalomról.

Ennek aktuális adatairól a Telex megkérdezte a NAV-ot. Az adóhatóság válaszából kiderült, hogy a nem uniós országokból az idén 165 millió e-kereskedelmi küldemény érkezett október 31-ig Magyarországra. A csomagok mindössze 16 százalékának, azaz 26 milliónak volt magyarországi címzettje, a többi küldemény más uniós országokba haladt tovább. Még két hónap hátra van az idei évből, de a küldemények mennyisége már így is felülmúlja a korábbi évekét:

tavaly 136 millió,

2023-ban 81 millió,

2022-ben pedig csak 39 millió ilyen csomag érkezett az unión kívülről.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerint a küldemények több mint 90 százaléka repülőgéppel érkezik hazánkba, ami jól mutatja, hogy a növekedés hajtómotorja a budapesti repülőtér, ami rekordmennyiségű, 200 ezer tonnányi légiárut kezelt 2025 első félévében – ez 50 százalékkal volt magasabb 2024 első félévének eredményénél, és megegyezett 2023 egész éves légi áruforgalmával – írja a Telex.

Lapunkban korábban egy hosszú cikkben írtunk arról, hogy Magyaroroszág immár „kapuőri” szerepet játszik az Európai Unión belül a Távol-Keletről érkező csomagforgalomban. A Liszt Ferenc Repülőtér az e-kereskedelmi áruk szállításának, vámkezelésének az egyik legforgalmasabb európai csomópontja lett a koronavírus-járvány óta. A Ferihegyen megforduló e-kereskedelmi áruk több mint 95 százaléka javarészt Kínából érkező importcsomag, vagyis nem hazai címzettekhez kerül, hanem megy tovább a régió más országaiba. A 24.hu-nak nyilatkozó szakemberektől azt is megtudtuk, hogy a drasztikusan megnőtt csomagmennyiség egyre gyakrabban okoz káoszt a csomagküldő cégek szolgáltatásában, miközben a kínai csomagok kézbesítése igen hálátlan feladat.

A csomagforgalom robbanásszerű növekedése összhangban áll a kabinet elképzeléseivel – lapunk forrásai szerint az állami reptér-visszavásárlás nyomán az utasforgalom növelése mellett a kabinet hasonlóan stratégiai jelentőségűnek tartja a logisztikát is.