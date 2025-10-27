Változás az OTP-s bankszámláknál hétfőtől, lenullázák az új ügyfelek díjait

Egy évig díjmentes számlavezetést, és egy sor díjmentes szolgáltatást kínál az új ügyfeleknek az OTP Bank OTP TOP nevű számlacsomagja, amely 2025. október 27-től vált elérhetővé – derül ki a pénzintézet honlapján közzétett kondíciós listából.

„A TOP számlacsomag a díjmentes szolgáltatások körével igyekszik lefedni egy átlagos ügyfél mindennapi bankszámla-használati igényeit: így a 0 forintos havi számlavezetési díj mellett szintén egy évig díjmentes a bankkártya kibocsátási és első éves kártyadíja, de nem kell számlavezetési díjjal számolni a kapcsolódó devizaszámlánál, az internetbank, a mobilbank és a kedvezményes devizaváltást biztosító Árfolyam+ szolgáltatás használatánál sem. Figyelemre méltó emellett, hogy az első évben az online utalások havi 400 ezer forintig díjmentesek, és havi 60 ezer forint összegig a csoportos beszedéseknek sincsen költsége” – idézik a közleményben Barát Mihályt, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságíróját.

Az új számlacsomagot új ügyfelek igényelhetik – ennek a kitételnek azok felelnek meg, akiknek a számlanyitást megelőző három hónapban nem volt lakossági számlájuk a pénzintézetnél.

További feltétel, hogy pozitív marketing nyilatkozatot tenni, és a havi vizsgálatot megelőző két hónapból legalább az egyikben minimum 150 ezer forint jóváírást kell felmutatni a Bázis számlára, vagy az ahhoz kapcsolódó devizaszámlára.

Jól járhatnak a meglévő lakossági ügyfelek is

A tizenkét hónapos kedvezményes időszak lejárta után, ha az utalási tranzakciók elérnek bizonyos szintet, a bank automatikusan az OTP TOP számlacsomag ajánlatban kezeli tovább a számlát. Ebben az esetben a kedvezményeket továbbra is élvezheti az ügyfél havi 1499 forintért – ez tartalmazza a számlavezetési díjat is –, ha a számlára legalább 150 ezer forint havi jóváírás érkezik.

Amennyiben a tranzakciós szokások alapján az ügyfél nem használná ki a 400 ezer forintos online utalási kedvezményt, úgy az egy éves időszak lejárta után Standard kategóriában kezelik tovább a számláját: itt havi 100 ezer forintig lehet utalni – akciós jelleggel – díjmentesen, 449 forintos havi számlavezetési díj mellett. A legalább havi 150 ezer forintos jóváírás itt is feltétel.

Ami a meglévő, Bázis számlacsomaggal rendelkező ügyfeleket illeti, a jelenlegi Bázis L számlacsomaggal rendelkező ügyfeleket a bank az OTP TOP számlacsomag ajánlatban kezeli a továbbiakban, így alacsonyabb havidíj mellett bővül az igénybe vehető kedvezmények köre.

A Bázis M számlacsomaggal rendelkezőkre ugyanez vonatkozik, csak náluk változatlan havi díj mellett bővül az igényelhető kedvezmények köre. A jelenlegi Bázis vagy Bázis S számlacsomaggal rendelkező ügyfeleket – akiknél be van kapcsolva a havi 100 ezer forintig díjmentes online utalási kedvezmény –, az OTP Standard számlacsomag ajánlatban kezelik a továbbiakban.

Fontos változás, hogy november elsejétől a kedvezményes számlavezetési díjnak már nem feltétele a jövedelem érkeztetése a Bázis számlánál, hanem legalább 150 ezer forint jóváírásának kell megtörténnie.