Holdinggá alakul a Mol-csoport

A Mol-csoport november 27-én rendkívüli közgyűlést tart, ahol döntés születik a vállalat új, holding típusú szerkezetéről – közölte szerdán az olajipari társaság az MTI-vel.

Az új struktúra szerint a Mol Nyrt. holdingvállalatként marad a stratégiai irányítás, finanszírozás és kontroll központja, míg az egyes fő üzletágak – upstream, downstream és retail – önálló társaságként működnek tovább, a Mol 100 százalékos tulajdonában. A holdingmodell bevezetése a fenntarthatóság, digitalizáció és működési kiválóság erősítését szolgálja, így egy hatékonyabb, átláthatóbb és versenyképesebb Mol jön létre, áll a közleményben.

Mint írták, a tervezett átalakítás célja egy rugalmas, jövőálló és „reziliens” jogi struktúra kialakítása, amely megszünteti a működést korlátozó tényezőket, és támogatja a Shape Tomorrow 2030+ stratégia megvalósítását. Az új rendszer összhangba hozza a jogi kereteket a meglévő üzletági működéssel és irányítási modellekkel, illeszkedve a nemzetközi olaj- és energiaipari trendekhez.

A közgyűlésen a szétválási tervről döntenek, az új struktúra bevezetése pedig a cégbírósági bejegyzésekkel együtt várhatóan 5–6 hónapon belül zárul. Az átalakulás nem érinti a részvényesek gazdasági vagy szavazati jogait, és nem jár értékátrendezéssel – hangsúlyozta a társaság.