Krasznahorkai László cége közel 100 milliót söpört be díjakból tavaly

Csütörtök délután hirdették ki, hogy az irodalmi Nobel-díjat 2025-ben Krasznahorkai László kapja. A korábban már Kossuth-díjjal, Nemzetközi Man Booker-díjjal, valamint számos hazai és külföldi elismeréssel kitüntetett magyar írót évek óta emlegették Nobel-esélyesként.

Az író egyetlen vállalkozása, a 2019-ben alapított, Pilisszentlászlón működő Krasznahorkai Irodalmi Kft. stabilan egy főt foglalkoztat, tavaly bérköltségre 111,5 millió forintot számolt el, miközben a nettó árbevétel 20,15 millió forint volt. A cég üzemi tevékenysége 1,172 millió forintos veszteséget mutatott, az adózott eredmény viszont 2,915 millió forint lett – írja a hvg.hu.

A cég 2024-es beszámolójában megjelenik egy 92,63 millió forintos „egyéb bevétel”, amelyet a társaság irodalmi és életműdíjakhoz kapcsolódó tételként jelölt meg.

Ez magyarázhatja, hogy az összeget nem az értékesítés nettó árbevételeként, hanem egyéb bevételként számolták el, a kifizetés pedig bérköltségként jelent meg.

A Nobel-díjért járó 11 millió svéd korona – átszámolva több mint 391 millió forint – várhatóan a 2025-ös számokban jelenik majd meg. Ráadásul az összeg után a szerzőnek személyi jövedelemadót (szja) sem kell fizetnie, mivel a Nobel-díjjal járó pénzjutalom 2002 óta adómentes. Erre a törvénymódosításra Kertész Imre irodalmi Nobel-díja után került sor.

Krasznahorkai László pedig mai árfolyamon, az adómentesség miatt 58,6 millió forinttal jár jobban.

