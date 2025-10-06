Átalakulnak a bevásárlókocsik a Lidl-áruházakban, nehezebb tolni őket

Leblokkoló, lopásgátló kerekekkel szerelte, illetve szereli fel a Lidl Magyarország az egyes üzleteinél használható bevásárlókocsikat.

Az újdonsággal már az ország több Lidl áruházában találkoztak a vásárlók, a legnagyobb hazai kereskedemi lánc elárulta, pontosan mit jelent a bevásárlókocsik kapcsán tapasztalható változás – írja a Világgazdaság.

a Lidl nem a bevásárlókocsikat, hanem azok kerekeit cseréli;

azokat sem minden üzletben, vagy ha igen, akkor a csere (az országos hálózat több mint 200 üzletről van szó) még nem ért véget;

az új kerekekkel szerelt kocsik tolása némileg több erőfeszítést igényel;

előfordulnak esetek, hogy a bevásárlókocsik minden előzetes jel vagy előzmény nélkül leblokkolnak, mozdíthatatlanná merevednek, ami minden bizonnyal az új kerekeknek köszönhető.

A Lidl Magyarország Origónak adott válaszában azt közölte, hogy a magyarországi bolthálózat „több áruházánál, az ország több pontján is megtalálhatóak az olyan speciális bevásárlókocsik, amelyek kerekei egy bizonyos távolságon túl automatikusan leblokkolnak”.

Az áruházlánc azt is elárulta, milyen okból döntöttek a bevásárlókocsik kerekeinek cseréje mellett. Válaszuk szerint ez egyrészt áruvédelmi célokat szolgál, megelőzhetők vele a fizetés nélküli távozások, másrészt meggátolja magának a bevásárlókocsinak az eltulajdonítását is.

A Lidl azt is közölte: eddigi tapasztalataik pozitívak, ezért a vállalat vizsgálja, hogy a jövőben esetlegesen mely további áruházaiban vezesse be a megoldást.