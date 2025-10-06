Lidlbevásárlókocsiboltüzlet
Gazdaság

Átalakulnak a bevásárlókocsik a Lidl-áruházakban, nehezebb tolni őket

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 10. 06. 13:32
Mohos Márton / 24.hu

Leblokkoló, lopásgátló kerekekkel szerelte, illetve szereli fel a Lidl Magyarország az egyes üzleteinél használható bevásárlókocsikat.

Az újdonsággal már az ország több Lidl áruházában találkoztak a vásárlók, a legnagyobb hazai kereskedemi lánc elárulta, pontosan mit jelent a bevásárlókocsik kapcsán tapasztalható változás – írja a Világgazdaság.

  • a Lidl nem a bevásárlókocsikat, hanem azok kerekeit cseréli;
  • azokat sem minden üzletben, vagy ha igen, akkor a csere (az országos hálózat több mint 200 üzletről van szó) még nem ért véget;
  • az új kerekekkel szerelt kocsik tolása némileg több erőfeszítést igényel;
  • előfordulnak esetek, hogy a bevásárlókocsik minden előzetes jel vagy előzmény nélkül leblokkolnak, mozdíthatatlanná merevednek, ami minden bizonnyal az új kerekeknek köszönhető.

A Lidl Magyarország Origónak adott válaszában azt közölte, hogy a magyarországi bolthálózat „több áruházánál, az ország több pontján is megtalálhatóak az olyan speciális bevásárlókocsik, amelyek kerekei egy bizonyos távolságon túl automatikusan leblokkolnak”.

Az áruházlánc azt is elárulta, milyen okból döntöttek a bevásárlókocsik kerekeinek cseréje mellett. Válaszuk szerint ez egyrészt áruvédelmi célokat szolgál, megelőzhetők vele a fizetés nélküli távozások, másrészt meggátolja magának a bevásárlókocsinak az eltulajdonítását is.

A Lidl azt is közölte: eddigi tapasztalataik pozitívak, ezért a vállalat vizsgálja, hogy a jövőben esetlegesen mely további áruházaiban vezesse be a megoldást.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Autóból lőttek egy huszonéves nőre Debrecenben, az áldozat szerint vadásztak rá a támadók
444: Az Orbán vejéhez közeli építkezés engedélyt kapott, hogy éjjel-nappal dolgozhassanak, nem kímélve a környék lakóit
Meghalt Tina Turner fia, a Grammy-díjas Ike Turner Jr.
Telex: a legfényűzőbb görög szigeten vett luxusvillát egy Matolcsy Ádámhoz köthető cég
Arató Gergely a parlamentben: Ezek szerint mégis van köze a Zsolti bácsi-ügynek a Szőlő utcai ügyhöz?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik