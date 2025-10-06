Duna House: félelem és pánik övezi az ingatlanpiaci döntéseket a magyarok körében

A magyarok ma is egyértelműen tulajdonláspártinak tekinthetők: a Duna House kutatása során megkérdezettek 86%-a maximálisan egyetértett azzal, hogy a saját ingatlan biztonságot nyújt, 74%-uk pedig mindig is saját lakás vásárlásában gondolkodott.

Eközben viszont a válaszadók közül 10-ből 9-en nehézségekre számítanak ingatlanvásárlás és -eladás során is.A vásárlók körében az elképzelt vételárú (56%) és állapotú (42%) ingatlan megtalálása, valamint az alkufolyamat (37%) jelentik a legnagyobb kihívást. Az eladók esetében pedig leginkább az elképzelt kínálati áron (69%) és időtávon belül (68%) történő eladás, továbbá az eladási folyamatot negatívan befolyásolható piaci trendek (61%) okoznak fejfájást.

A bizonytalanság és az álmatlan éjszakákat okozó szorongások mellett pedig nem meglepő, hogy sokan a hozzájuk legközelebb állókhoz fordulnak.

„Kutatásunk szerint ingatlanügyekben az emberek családtagjaik és barátaik véleményére támaszkodnak, és csak utánuk következnek az ingatlanszakértők. Sőt még kapcsolódó finanszírozási kérdésekben is szülők, nagyszülők, testvérek és egyéb rokonok „előzik” a pénzügyi tanácsadót” – idézik a közleményben Megyeri Dánielt, a Duna House marketing- és PR vezetőjét.

„Az elmúlt 3 évben ingatlanügyletet bonyolítók megközelítőleg fele vette igénybe profi ingatlan- és pénzügyi szakértő segítségét, holott ez az arány például az Egyesült Államokban meghaladja a 90%-ot. A családi konzultációk ennyire meghatározó jelenlétére alapozva fontos, hogy a véleményeket és benyomásokat kiegészítve alakítsunk ki olyan környezet, amelyben egyre nagyobb szerepet kaphatnak a felkészült szakértők. Minden élethelyzetben. Az Otthon Start Program miatt ráadásul több tízezer első lakást vásárló jelenik meg az ingatlanpiacon, akiknek ugyancsak empatikusan, az érzelmi terheiket is figyelembe véve kell megmutatnunk a megnyugtató kiutat a lakáspiaci trendek, az adminisztráció, a finanszírozás és a szabályozások útvesztőiből” – fűzte hozzá.

Döntési paralízis, érzelmi és időnyomás

A Duna House kutatása szerint az első lakást vásárlók 56%-a szerint az ingatlanvásárlás bonyolult folyamat (ami az egyik legmagasabb arány a vizsgált élethelyzetek között), és körükben a legnagyobb (83%) azok aránya, akik úgy érzik, hogy sokkal nehezebb ma hozzájutni saját lakáshoz, mint régebben. Közöttük a teljes vizsgálati mintához képest azok is többen vannak, akik a finanszírozási kérdésekkel kapcsolatban is kifejezetten borúlátók (41% a 34%-hoz képest), holott 43%-uk a lakáspiaccal kapcsolatos híreket is igyekszik rendszeresen követni.

„Döntési paralízis, hibázástól és hosszú távú elköteleződéstől való félelem. Megfelelési kényszer és FOMO. Költözés mint új életszakasz kezdete. Mivel az elmúlt időszakban nálam is lakásvásárlás körül forogtak a hétköznapok, ezúttal nemcsak szakértőként, hanem személyes érintettségem miatt is örömmel csatlakoztam a Duna House szemléletformáló kampányához. Életünk legnagyobb vagyontárgya esetében legalább annyira fontos a pszichológiai és érzelmi támogatás, mint a tanácsadói segítség” – mondta Fuller Bianka pszichológus, aki az együttműködés keretein belül videósorozatot is készít a lakásvásárlás és költözés különböző aspektusairól.

Az ingatlan- és hitelpiacon végbemenő turbulens változások miatt az első lakást vásárlók számára különösen nagy problémát jelent még a helyes időzítés (vagyis a megfelelő ingatlanpiaci időszak) megtalálása, továbbá a licitek, alkuk miatt kialakult érzelmi és időnyomás is. Tartanak attól, hogy nem a megfelelő ingatlannál kötnek ki, ezért is igénylik a megfelelő támogatást.