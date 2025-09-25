Oroszország fokozza az üzemanyag-export korlátozását az ukrán dróntámadások következtében

Oroszország részleges dízelexport-tilalmat vezet be az év végéig, és meghosszabbítja a már érvényben lévő benzinkiviteli tilalmat – jelentette be csütörtökön Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes. A döntésre azután került sor, hogy az elmúlt hetekben több ukrán dróntámadás is megbénította az orosz olajfinomítók egy részét.

A támadások egyes napokon a finomítói kapacitás közel 20 százalékos visszaesését okozták, és jelentősen csökkentették a kulcsfontosságú kikötőkből induló exportot. Ez Moszkvát arra kényszerítheti, hogy mérsékelje a nyersolaj-kitermelést. Több orosz régióban már most üzemanyaghiány alakult ki – olvasható a Reuters cikkében.

Novak szerint az olajtermékekből csak kisebb hiány mutatkozik, amelyet készletekből pótolnak. A dízelkiviteli tilalom a viszonteladókat érinti, de a termelők továbbra is exportálhatnak. Iparági források rámutatnak, hogy a kereskedők által kivitt mennyiség eleve csekély, a dízelexport háromnegyedét a termelők bonyolítják le az Északi és a Déli vezetéken keresztül, amelyek a balti, illetve fekete-tengeri kikötőkbe vezetnek.

2024-ben Oroszország közel 86 millió tonna dízelt termelt, amelyből mintegy 31 millió tonna került exportra. Oroszország és az Egyesült Államok a világ két legnagyobb tengeri dízelexportőre. A benzinkiviteli tilalom a termelőkre és a kereskedőkre egyaránt vonatkozik, de nem érinti a kormányközi megállapodások keretében történő szállításokat, például Mongólia felé.

A benzinexport tilalmát hamarosan az év végéig meghosszabbítjuk, és a dízelkivitelre is korlátozás lép életbe a viszonteladók számára

idézte Novákot az Interfax. Hozzátette: „Ezek az intézkedések biztosítják, hogy a hazai piac elegendő üzemanyaghoz jusson.”

A hírre a kis kéntartalmú gázolaj határidős árának Brenthez mért felára több mint 5 százalékkal, 26,14 dollárra emelkedett, megközelítve a július végi csúcsot. Eközben az üzemanyaghiány országszerte egyre érezhetőbb – teszi hozz a hírügynökségi jelentős. Az Izvesztyija arról számolt be, hogy Oroszország második legnagyobb olajtermelője, a Lukoil bizonyos moszkvai töltőállomásokon megtiltotta az üzemanyag kannákba történő vásárlását. A vállalat nem reagált a lap megkeresésére.

Szergej Akszjonov, az orosz ellenőrzés alatt álló Krím vezetője szerint az ellátási zavarok fő oka több finomító leállása.