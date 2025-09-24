Fel lehet-e venni ikerházra az Otthon Startot?

A kérdés eldöntéséhez a Money.hu először is azt tisztázta, hogy mit is tekinthetünk ikerháznak. Mint írták, az ikerházként meghirdetett ingatlanok alapvetően a „ház” kategóriába tartoznak, mivel az épület kinézete – az összeépített közös oldalán kívül – egy szabadon álló családi háznak látszik. Azonban nem a megjelenés és a kialakítás határozza meg, hogy jogilag milyen ingatlanról van szó, hanem a tulajdoni lapon szereplő besorolás számít, ami szerint egy ikerházként emlegetett ingatlan leginkább
- lakóház, családi ház,
- osztatlan közös tulajdonú ikerház vagy
- (társasházi) lakás lehet.
Ezen ingatlantípusok legfőbb jellemzőt is leírják, majd rátérnek arra, hogy az ikerházként meghirdetett ingatlanok megvehetők az Otthon Start program keretében elérhető fix 3 százalékos lakáshitellel, akár ház, akár társasházi lakás besorolásúak. Az osztatlan közös tulajdonban álló ikerházak sincsenek kizárva, ha használati megosztási szerződéssel rendelkeznek. Egy fontos dologra azonban felhívják a figyelmet, mégpedig a megvásárolandó ingatlan értékére, ami:
- lakás esetén maximum 100 millió forint,
- egylakásos lakóépület (ház) esetén pedig legfeljebb 150 millió forint lehet.
- Ezen felül meg kell felelnie az 1,5 millió forintos négyzetméterár-korlátnak is.
Eszerint ha az ikerház (társasházi) lakásként szerepel a tulajdoni lapon, akkor – bármennyire is „ház” kinézetű – a lakásra vonatkozó maximális értékhatár vonatkozik rá. Emiatt a 100 millió forintnál magasabb értékű, lakás besorolású ikerházak nem vásárolhatók meg a fix 3 százalékos lakáshitellel. Bővebben itt.
Az Otthon Start hitel szeptember 1-jén startolt el – a legfontosabb tudnivalókat ebben a cikkben foglaltuk össze.