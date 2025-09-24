Fel lehet-e venni ikerházra az Otthon Startot?

A kérdés eldöntéséhez a Money.hu először is azt tisztázta, hogy mit is tekinthetünk ikerháznak. Mint írták, az ikerházként meghirdetett ingatlanok alapvetően a „ház” kategóriába tartoznak, mivel az épület kinézete – az összeépített közös oldalán kívül – egy szabadon álló családi háznak látszik. Azonban nem a megjelenés és a kialakítás határozza meg, hogy jogilag milyen ingatlanról van szó, hanem a tulajdoni lapon szereplő besorolás számít, ami szerint egy ikerházként emlegetett ingatlan leginkább

lakóház, családi ház,

osztatlan közös tulajdonú ikerház vagy

(társasházi) lakás lehet.

Ezen ingatlantípusok legfőbb jellemzőt is leírják, majd rátérnek arra, hogy az ikerházként meghirdetett ingatlanok megvehetők az Otthon Start program keretében elérhető fix 3 százalékos lakáshitellel, akár ház, akár társasházi lakás besorolásúak. Az osztatlan közös tulajdonban álló ikerházak sincsenek kizárva, ha használati megosztási szerződéssel rendelkeznek. Egy fontos dologra azonban felhívják a figyelmet, mégpedig a megvásárolandó ingatlan értékére, ami:

lakás esetén maximum 100 millió forint,

egylakásos lakóépület (ház) esetén pedig legfeljebb 150 millió forint lehet.

Ezen felül meg kell felelnie az 1,5 millió forintos négyzetméterár-korlátnak is.

Eszerint ha az ikerház (társasházi) lakásként szerepel a tulajdoni lapon, akkor – bármennyire is „ház” kinézetű – a lakásra vonatkozó maximális értékhatár vonatkozik rá. Emiatt a 100 millió forintnál magasabb értékű, lakás besorolású ikerházak nem vásárolhatók meg a fix 3 százalékos lakáshitellel. Bővebben itt.

Az Otthon Start hitel szeptember 1-jén startolt el – a legfontosabb tudnivalókat ebben a cikkben foglaltuk össze.