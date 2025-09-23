Szigorít az OTP Bank: vége az ingyenes készpénzfelvételnek a Revolut és társai kártyáival

Véget vetett az OTP a díjmentes készpénzfelvételnek a külföldi bankok által kibocsátott bankkártyáknál. Ennek értelmében tehát például a magyarországi Revolut- és Wise-felhasználók sem tudnak többé díjmentesen forintot és eurót felvenni az OTP ATM-jeiből – idézi a Revinfo hírét az economx.hu.

Eddig csak az Erste ATM-eknél szabtak meg 1200 forintos fix díjat a készpénzfelvételekre. Szeptember 19-től azonban már az OTP-nél is érvényes a külföldi bankkártyás készpénzfelvételekre a díjszabás.

Minden forint-készpénzfelvétel az OTP ATM-nél 1999 forintba kerül, míg az eurós OTP ATM-eknél az euró felvétele 4,99 euró.

Alkalmanként 150 ezer forint vehető fel az OTP ATM-ekből, míg euróból 100 eurót lehet egyszerre kivenni.

A változás főként azok számára jelenthet kellemetlenséget, akik külföldi utazás előtt az OTP eurós ATM-jeit vették igénybe, mivel korábban több alkalommal is lehetőségük volt egymás után 100 eurós összegeket teljesen díjmentesen felvenni. Mostantól viszont minden egyes tranzakcióért csaknem öt eurót kell fizetniük.

Ez az összeg pedig tovább növekedhet, mivel a havi limit felett a Revolutnál és a Wise-nál is van díja a készpénzfelvételnek.

A mostani információk alapján az Erstén és az OTP-n kívül más hazai bankok pénzautomatáinál még továbbra is díjmentes lehet a megszabott határig a készpénzhez jutni.