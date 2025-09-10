Havi 1,7 millió forint: ennyi kell egy négytagú családnak a jó élethez a leggazdagabbak szerint

A KSH a jövedelmi viszonyokat is vizsgálta, újdonságként többek között azt, hogy az emberek szerint mennyi pénzre lenne szükség ahhoz, hogy nagyon szűkösen megéljenek, vagy éppenséggel hogy nagyon jól éljenek – szúrta ki a hvg.hu.

A népességet öt jövedelmi sávra osztották. Közülük

a legszegényebb ötöd szerint fejenként havi cirka 90 ezer forintból már ha nagyon szűkösen is, de meg lehet élni,

míg a leggazdagabb ötöd szerint még a nagyon szűkös megélhetéshez is legalább havi 173 ezer forint kellhet fejenként.

A másik véglet, hogy az emberek szerint mennyiből lehet nagyon jól megélni:

a legszegényebbek szerint ehhez havi csaknem 330 ezer forint kellhet / fő,

a leggazdagabbak viszont úgy vélik, minimum 642 ezer forint a nagyon jó megélhetés feltétele.

És mennyiből élhet jól (nem nagyon jól, csak jól) egy négytagú család? Erre 875 ezer jön ki a legszegényebbek válaszai alapján, a leggazdagabbak válaszaiból merítve pedig 1,728 millió forint kellhet a jó élethez.

A cikkben többek között kitérnek még arra is (ábrákkal), hogy milyen arányban jelent gondot a lakosságnak a különböző típusú költségek kifizetése, milyen arányban, kik élnek inkább saját, vagy bérelt lakásban, hogy megőrizték-e az értéküket a családtámogatások, és hogy hányan kapnak mennyi nyugdíjat. Részletekért kattintson.