4 milliárd forint – a szupergazdag magyaroknak átlagosan ennyijük van

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2025. 09. 10. 15:38
Varga Jennifer / 24.hu
Az is kiderült, miben tartják a vagyonukat a nagyon gazdag magyarok.

4 milliárd forint körül van átlagban Magyarországon a felső tízezerbe tartozók családi összvagyona – írta az Economx az Apelso Wealth Management kutatása alapján, amelyet szerdán mutattak be egy háttérbeszélgetésen. Mint kiderült, a 4 milliárdból nem jelenik meg minden a hivatalos statisztikákban, és ennek csak egy kisebb része az, amely privátbanki szolgáltatóknál koncentrálódik.

És, hogy miben tartja egy átlagos szupergazdag magyar család az átlagos 4 milliárd forintnyi vagyonát? Ezt is részletezték:

  • kevesebb mint 1 milliárd forint az ingatlanvagyon,
  • 660 millió forint van jellemzően magyarországi privátbanki kezelésben (pénzügyi eszközök),
  • mintegy 500 millió forintnyit visznek ki külföldre (elsősorban pénzeszközöket, bár az utóbbi hónapokban felerősödhettek a külföldi ingatlanvásárlások is, elsősorban közel-keleti irányban), és
  • a teljes vagyon fele pedig céges tulajdonrész.

Kiderült még, hogy a magyar csúcsgazdagok 55–60 éves korukban kezdenek csak bizalmi vagyonkezelőhöz fordulni.

Vázolták még a tőkepiaci kilátásokat is.

További részletekért kattintson.

A leggazdagabb magyaroknak bőven megvan a 4 milliárdjuk a toplista alapján.

Ideírjuk még, hogy a KSH kutatása alapján a leggazdagabbak szerint havi 1,7 millió forint kell egy négytagú családnak a jó élethez.

