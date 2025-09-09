Szijjártó rejtélyes, „nyugati irányú” gázszerződést ír alá

„Nyugati irányú”, hosszútávú földgázvásárlási szerződés aláírását jelentette be kedden reggel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi médiában.

Szijjártó azt írta: nem vitás, hogy a földgáz hosszú távon Magyarország energiaellátásának fontos forrása lesz, és minél több útvonalon, minél több gázt tudunk beszerezni, annál nagyobb biztonságban vagyunk. Ennek fényében – mint írta – kedden egy újabb hosszú távú földgázgázvásárlási szerződést szignálnak.

Ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésünk

– fogalmazott a miniszter, de egyelőre sem azt nem árulta el, hogy a nyugati irányú beszerzés pontosan mit jelent, sem azt, hogy milyen hosszú távú lesz a szerződés.

Szijjártó hozzátette: Magyarország mindig is komoly erőfeszítéseket tett a diverzifikáció irányába, jóllehet korábban inkább ennek ellenében érvelt. Legutóbb múlt pénteken beszélt arról a miniszter: Magyarország azért vásárol nyíltan orosz kőolajat, mert nincsen más lehetősége, míg más európai országok azért vásárolnak titokban, kerülőúton orosz kőolajat, mert az olcsóbb. Az orosz gáztranzitról például júniusban is azt mondta: