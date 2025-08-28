foglalkoztatottságmunkanélküliségksh
41 ezerrel kevesebben dolgoztak idén nyáron, mint tavaly

2025. 08. 28. 09:02
Az elsődleges munkaerőpiacon érezhetően csökkent a foglalkoztatottság a nyáron, tavalyhoz képest.

A KSH friss jelentése alapján 2025 júliusában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 712 ezer főt tett ki. Ez több, mint az előző havi adat. A munkanélküliek száma 211 ezer fő (ez hajszállal kevesebb, mint az előző havi adat), a munkanélküliségi ráta 4,3% volt.

A részletes, három havi adatok azt mutatták, hogy, a 2025. május–júliusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 681 ezer fő volt, 30 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 24 ezer fővel, 2 millió 477 ezer főre mérséklődött, míg a nők esetében a létszám lényegében nem változott, 2 millió 203 ezer főt tett ki.2

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 506 ezer fő dolgozott, mely 41 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A közfoglalkoztatottak létszáma 69 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 105 ezer fő volt.

A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett az előző év azonos időszakához képest a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,3% volt. Ez az érték a férfiak esetében 79,1 százalékot, a nők körében pedig 71,4 százalékot mutatott.

A 2025. május–júliusi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek száma 212 ezer fő, a munkanélküliségi ráta pedig 4,3% volt. A férfiak esetében a munkanélküliek száma 113 ezer, a nőknél 100 ezer főt tett ki. A ráta mindkét nem esetében 4,3% volt, mely gyakorlatilag megegyezett az előző év május és július közötti értékkel. A munkakeresés átlagos időtartama 11,5 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 42,5 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 29,2 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. július végén az egy évvel korábbihoz képest 1,4 százalékkal, 221 ezer főre mérséklődött.

