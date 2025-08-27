Botrány az ország tortája körül: célkeresztbe került a Lidl

A Lidl Magyarország akciós újságjában megjelent a 2025-ös év Magyarország Cukormentes Tortájának választott Álmodozó torta, amelyet az üzletlánc jóval olcsóbban kínál, mint a cukrászdák. Az üzletben 1200 forintért árulják a süteményt, ezzel szemben a cukrászdákban 1800 forint körül kapható egy szelet.

A Magyar Cukrász Ipartestület szerint jogsértő logóhasználattal és be nem jelentett viszonteladói értékesítéssel került a polcokra. A szervezet szerint a terméket valóban egy ipartestületi tag szállítja az áruházláncnak, ami önmagában nem kifogásolható, hiszen minden tag jogosult viszonteladót kiszolgálni – olvasható a portálon.

A gondot az okozza, hogy a vállalkozás elmulasztotta bejelenteni a viszonteladói értékesítést, és a csomagoláson engedély nélkül használta a szervezet logóját. Az ipartestület szerint ez alkalmas lehet a fogyasztók megtévesztésére, ezért az Egy Csepp Figyelem Alapítvánnyal közösen intézkedéseket tesznek.

A testület kérdésére a cég azt válaszolta, hogy csak egyszeri szállításról van szó, és nem tervez folyamatos ellátást a Lidl felé.

A szervezet ugyanakkor problémásnak tartja az akciós újságban feltüntetett árat is. Közleményükben hangsúlyozták, hogy az alapanyagok és a termelési költségek alapján a Lidl által kínált ár piaci érték alatt van. Hozzátették: a multinacionális kiskereskedelmi láncok árazási gyakorlatában sajnos gyakori, hogy egy terméket kizárólag a marketingértéke miatt, sokszor pénzügyi haszon nélkül árusítanak, ezért alkalmazzák a piacinál jóval alacsonyabb értékesítési árat.

Az ipartestület szerint ez a gyakorlat hosszú távon károsíthatja a cukrászszakmát, és régóta viták tárgyát képezi az ágazat szereplői, a hatóságok és a döntéshozók között.

Emiatt felvették a kapcsolatot a Gazdasági Versenyhivatallal, hogy tisztázzák: létezik-e jogi korlátozás arra, ha egy kiskereskedelmi lánc vélhetően a beszerzési áron vagy az alatt kínál egy cukrászterméket. A következő lépéseket a GVH válaszától teszik függővé.