Döntött a kormány: változás az e-autópálya-matricák díjánál, szeptembertől

Szeptembertől az online szolgáltatóknál vásárolt autópálya-matricák után nem kell kényelmi díjat fizetni – írta a vg.hu. Ez azt jelenti, hogy az online matricavásárlás díja egységes lesz, így nem kell pluszköltséget fizetni.

A cikkben arra is kitértek, hogy jelenleg 35 platformon lehet e-matricát vásárolni mobiltelefonon. Illetve, hogy Lázár János júliusban azt mondta, a kényelmi díjnak nem volt semmilyen maximuma, a viszonteladók kénye-kedve határozta meg, hogy 400 forinttól akár több ezer forintig pluszban ráterheljenek az autópálya-matrica hivatalos árára.

Az EM infokommunikációért felelős államtitkára, Solymár Károly Balázs szerint több szolgáltatásnál is eltörölnék a kényelmi díjat, például a parkolásnál. Júliusban azt vizsgálták, hogy milyen módon lehetne csökkenteni a díjakat, akár szakaszosan átalakítani az egész rendszert. Kitért arra is, hogy a kényelmi díj ma már nem állja meg a helyét, mivel a digitális csatorna az elsődleges.