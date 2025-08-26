autópálya-matricakényelmi díj
Gazdaság

Döntött a kormány: változás az e-autópálya-matricák díjánál, szeptembertől

Kummer János
24.hu
2025. 08. 26. 12:16
Kummer János
Eltörölnek egy díjat az e-autópályamatrica-vásárlásnál.

Szeptembertől az online szolgáltatóknál vásárolt autópálya-matricák után nem kell kényelmi díjat fizetni – írta a vg.hu. Ez azt jelenti, hogy az online matricavásárlás díja egységes lesz, így nem kell pluszköltséget fizetni.

A cikkben arra is kitértek, hogy jelenleg 35 platformon lehet e-matricát vásárolni mobiltelefonon. Illetve, hogy Lázár János júliusban azt mondta, a kényelmi díjnak nem volt semmilyen maximuma, a viszonteladók kénye-kedve határozta meg, hogy 400 forinttól akár több ezer forintig pluszban ráterheljenek az autópálya-matrica hivatalos árára.

Az EM infokommunikációért felelős államtitkára, Solymár Károly Balázs szerint több szolgáltatásnál is eltörölnék a kényelmi díjat, például a parkolásnál. Júliusban azt vizsgálták, hogy milyen módon lehetne csökkenteni a díjakat, akár szakaszosan átalakítani az egész rendszert. Kitért arra is, hogy a kényelmi díj ma már nem állja meg a helyét, mivel a digitális csatorna az elsődleges.

