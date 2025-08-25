fejlesztésleállásotp bankmobilbank
Gazdaság

Figyelmezteti ügyfeleit az OTP Bank: három napon is leállásra készülhetnek

Marjai János / 24.hu
24.hu
2025. 08. 25. 12:42
Marjai János / 24.hu
Szeptember második felében három napon is tervezett leállások jönnek az OTP Banknál, több szolgáltatás fejlesztési okokból nem lesz elérhető - közölte honlapján a pénzintézet.

A bank weboldala szerint fejlesztési okokból 2025. szeptember 25-én 23:30-tól hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

  • internet- és mobilbank,
  • eBIZ szolgáltatás,
  • Electra alkalmazás,
  • SmartBróker alkalmazás,
  • vámpénztári rendszer, valamint online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:

  • internet- és mobilbank,
  • OTPdirekt,
  • online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla),
  • a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások,
  • az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank-logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni,
  • eBIZ szolgáltatás,
  • Electra alkalmazás,
  • SmartBróker alkalmazás,
  • vámpénztári rendszer.

Fejlesztési okokból 2025. szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:

  • számlatörténet,
  • bankon kívüli devizautalás,
  • egyedi számlakedvezmények lekérdezése,
  • folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,
  • gépkocsi-nyereménybetétekhez kapcsolódó funkciók.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kiutazott Orbánhoz Horvátországba a parlament külügyi bizottságának elnöke
Hadházy: Valami egészen undorító, ahogyan Orbán az apját próbálja előretolni
Peller Anna: Hogy milyen a testem, az maradjon meg a szűk családi körnek
Meghalt Gál Roland, a korábban emberölési ügybe keveredett volt fideszes képviselő
Csányi Gábor: Az internet mára elfogyott, a mesterséges intelligencia mindent felhasznált
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik