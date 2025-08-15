2026. januártól érezhetően növekedik a benzin, a dohány és az alkohol jövedéki adója, a cégautó- és a gépjárműadó, az átírási illeték és a regisztrációs adó is az ettől az évtől bevezetett inflációkövető adóemelés miatt – írja a hvg.hu.

Tavaly ősszel született döntés arról, hogy bizonyos területeken bevezetik az inflációkövető adóemelést. Valamilyen oknál fogva azonban az adóemelés mértékét nem egy hosszabb időszak átlagos inflációjához kötik – mint például a január-augusztusihoz a nyugdíjkorrekció esetében –, hanem egyszerűen a megelőző év júliusának inflációs adatához.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a múlt héten közölte, hogy

2025 júliusában a vártnál magasabb, 4,3 százalék volt az infláció – tehát ennyivel nőnek az inflációkövető adók jövő januártól.

A Népszava számolta ki, hogy az üzemanyagok ára megközelítőleg 8 forinttal lesz magasabb literenként. Egy liter 95-ös benzin után 201,68 helyett 210,35 forint lesz a jövedéki adó és az áfája együtt, a gázolaj esetében ez 188,93 helyett 197,05 forint lesz.

A cigarettára ezer darabonként a jelenlegi minimumadó 45 200 forint, ami átszámolva egy húsz darabból álló dobozra 904 forint: ez a két szám 47 143-ra, illetve 942 forintra emelkedik.

Az alkoholok esetében a különböző termékekre eltérő jövedéki adók érvényesek. A hvg.hu átszámolta, hogy bizonyos italok kapcsán a fogyasztók számára megszokott mértékegységekben mennyire jön ki jövőre az adóemelkedés. Például a sör esetében literenként 18,7 helyett 19,5 forint; a köztes alkoholtermékek (erjesztett alkohol alapú, maximum 22 százalékos italok a sörön kívül) estében pedig literenként 292,5 helyett 305 forint lesz a jövedéki adó; míg az úgynevezett csendes bort továbbra sem terheli tétel.