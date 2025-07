Az Eurostat friss adatai szerint továbbra is gyorsan emelkednek a lakásárak:

az EU egészében 2025 első negyedévében az előző év azonos időszakához képest a lakóingatlanárak 5,7 százalékkal,

Magyarországon 5,8 százalékkal emelkedtek.

A GKI elemzése alapján mindez beleillik a hosszabb távú trendbe:

2010 óta az uniós ingatlanárak közel 58 százalékkal nőttek.

Magyarországon jóval az EU-átlag feletti az emelkedés: a lakásárak 260 százalékkal emelkedtek 2010 és 2025 első negyedéve között.

Ezzel hazánk az éllovasok közé tartozik, csak Portugália előzi meg ebben a tekintetben.

Ez a trend az ingatlanbefektetők számára jó hír, de komoly kihívást jelent a fiatalok és az első lakást vásárlók számára. A meredek áremelkedés kiszorította a lakáspiacról azokat, akik nem rendelkeznek jelentős önerővel vagy családi segítséggel. A bérlakáspiac párhuzamos drágulása szűkíti a menekülőutat.

Ebbe a környezetbe érkezett a magyar kormány új intézkedése: szeptemberben indul az Otthon Start lakáshitel program. Az első ingatlanjukat vásárlók számára 3 százalékos kamatozású lakáshitel válik elérhetővé a piacon. A jelenlegi piaci kamatszint az MNB szerint májusban 6,7% volt. A szárnyaló magyarországi hitelpiacnak (az idei első öt hónapban 27 százalékkal nőtt a kihelyezett lakáshitelek összege) nagy lökést adhat az új kamattámogatott hitelprogram.

Az új program célja, hogy enyhítse az elszállt lakásárak hatását, és ismét elérhetővé tegye az otthonteremtést azon családok számára, amelyek az elmúlt évek árrobbanása miatt kiszorultak a piacról. Bár a program részletei még finomítás alatt állnak, már most látszik, hogyegy ilyen mesterségesen alacsony kamatszint jelentős vonzerőt jelenthet sok család számára.

Ugyanakkor kérdéses a gazdaságkutató szerint, hogy az intézkedés mennyire fogja felfelé hajtani a keresletet – és ezzel együtt az árakat is. Mivel a kínálati oldal csak lassan alkalmazkodik (a lakásépítés sokéves mélyponton van), a kedvezményes hitel tovább emelheti az ingatlanárakat, de érdemben növelheti a piacra vásárlói oldalon belépők számát. Az új intézkedés enyhítheti a magyar lakáspiac ellentmondásait, de a valódi javuláshoz strukturális beavatkozásokra – például bérlakásprogramokra és településfejlesztésre is szükség lenne. Emellett arra is kitértek, hogy az Otthon Start lakáshitelprogram jelentős többletterheket ró a magyar költségvetésre.

GKI-értékelés

Az Otthon Start lakáshitelprogram fontos és időszerű kezdeményezés, amely jelentős segítséget nyújthat a fiatal családoknak és első lakást vásárlóknak. A kedvezményes hitelkonstrukció javíthatja a lakáshoz jutás esélyét, különösen egy olyan időszakban, amikor a piaci hitelkamatok még mindig sokak számára elérhetetlenné teszik az ingatlanvásárlást. A program így hozzájárulhat a lakhatási biztonság növeléséhez és a társadalmi mobilitás erősítéséhez.

A tartós hatás érdekében azonban érdemes a keresletélénkítést kínálatbővítő intézkedésekkel is kiegészíteni. A beruházások ösztönzése, az építési szabályozás egyszerűsítése, valamint célzott bérlakásprogramok elindítása hosszabb távon kiegyensúlyozottabb lakáspiacot eredményezhet. Így a támogatás valóban szélesebb rétegek számára válhat elérhetővé, nem csupán a tehetősebb háztartások kiváltságává.

Makrogazdasági szempontból a program beillesztése egy inflációkezelésre fókuszáló környezetbe kétségtelenül körültekintést igényel. Ugyanakkor megfelelő szabályozással és célzott kivitelezéssel elérhető, hogy a lakáspiaci élénkülés ne veszélyeztesse a pénzügyi stabilitást, hanem inkább hozzájáruljon a gazdaság élénkítéséhez anélkül, hogy túlfűtöttséget vagy társadalmi feszültséget okozna.

