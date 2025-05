Szigor jön a TAJ-kártyáknál: rengeteg számot vonnak vissza júniusban

A magyar állami egészségügyi ellátás biztosítási alapú, alapvetően pedig annak van aktív biztosítása, aki bejelentett munkahellyel rendelkezik, esetleg tanul, és így az iskolája fizeti a társadalombiztosítási hozzájárulás összegét.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) korábban szigorításokat vezetett be a TB-kártyák tekintetében. Több mint százezer embernek szűnik meg a TAJ-kártyája még az idén, mert hat hónapnál régebbi a tartozása. Hazánkban nagyon sokan maguk fizetik a társadalombiztosítási járulékot, de nagyon sokan vannak, akik próbálnak azzal sumákolni, hogy nem fizetnek – olvasható a portálon.

A múlt év augusztus 1-től él a társadalombiztosítási ellátásokat és az ellátások fedezetét szabályozó új jogszabály, hívta fel a figyelmet a NEAK.

A fontosabb változások között van többek között a hátralék miatti TAJ-kártya inaktiválása.

Ez azt jelenti, ha a magánszemély egészségbiztosítási hátraléka egy meghatározott szintet meghalad, akkor a TAJ-kártyáját inaktiválják, azaz érvénytelen lesz.

Akik a tb-rendszerből kiestek, azoknak az állami rendszerben is az orvosi ellátásért és a gyógyszerért is teljes árat kell fizetni. Az érvénytelenné vált TAJ-kártyával pedig nem lehet térítésmentes egészségügyi szolgáltatást igénybe venni, egészen addig, amíg nem rendezik a fennálló tartozást visszamenőlegesen is. A legutóbbi módosítási javaslat pedig a TAJ-kártya érvénytelenítését kiváltó hátralék megfizetésének mértékét 3 hónapról 6 havira emelte.

Egyre több az érvénytelen TAJ-kártya

Ha egy betegnek érvénytelen a TAJ-kártya, akkor szólunk neki, hogy nincs biztosítása, a jogviszony ellenőrző rendszer ugyanis jelzi ezt – mondta a teol-nak Kovács Klára bátaszéki háziorvos. – Sajnos egyre gyakrabban jön be a rendelőbe ilyen beteg. Én nem szoktam pénzt kérni a vizsgálatért, de a gyógyszert csak teljes áron írhatom fel. Akkor van nagyobb baj, ha több szakorvosi vizsgálatra kellene elküldeni a beteget, mert súlyosabb az állapota. A sürgősségi ellátást senkitől nem tagadják meg, sőt a laboratóriumi vizsgálatot is elvégzik, de annak eredményét csak akkor kapja meg az érintett, ha legalább három havi biztosítási díjat befizet.

Sajnos vannak, akik azért nem biztosítottak, mert feketén alkalmazzák őket. Nekik saját maguk után kellene fizetniük a tb-járulékot, de vannak, akiknek erre sincs pénzük, így ők a társadalom peremére szorulnak – tette hozzá a doktornő.

Hogyan tudjuk ellenőrizni a TAJ-kártya érvényességét?

A TAJ kártya érvényességét ellenőrizni tudjuk ügyfélkapun keresztül a biztosítási jogviszony menüpontnál, de érdeklődhetünk a NAV ügyfélszolgálatán is személyesen, vagy telefonon.