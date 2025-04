Csányi Sándor leköszönő OTP-vezér 489 milliárd forintot tolt már át a családi alapítványba

Csányi Sándor az OTP Bank Nyrt.-ben át is adta a stafétát, meg nem is – kommentálták a piacon a legnagyobb magyar bank közgyűlésén bejelentett lépést, miszerint a vezérigazgatói posztot másodszülött fiának, Csányi Péternek engedi át május elsejétől. A 72 éves bankár az elnöki posztot megtartja, és jelezte, hogy az első számú vezető azért ő marad. Talán ennek is szólt, hogy az OTP-részvények árfolyama a délelőtti bejelentésre inkább csak megrezdült, sokat nem változott.

A Csányi családot közelebbről ismerők ezt azzal is magyarázzák, hogy Péter nem előzmények nélkül került a vezérigazgatói székbe, bizonyíthatott már a banknál. Tény, hogy 2016-tól dolgozott az OTP-ben a digitális értékesítési és fejlesztési igazgatóság ügyvezető igazgatójaként, 2021-ben pedig már vezérigazgató-helyettes és az igazgatóság tagja lett.

A legnagyobb magyar bankon kívül a Csányi-birodalom más cégeiben is szóhoz jutott Csányi Péter.