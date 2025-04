Azt írja hírlevelében Farkas András nyugdíjszakértő, hogy az által üzemeltetett NyugdíjGuru portálra és közösségi médiás felületeire ömlő kommentek, vélemények, kérdések és kérések áradata alapján

a nők kedvezményes nyugdíjára készülő hölgyek azt szeretnék, ha úgy enyhítenék a Nők40 feltételeit, hogy a nyugdíj igényelhetőségéhez szükséges legalább 40 évi jogosító időbe egy sor olyan szolgálati időtartamot is be lehessen számítani, melyet most kizár a nyugdíjtörvény.

A legtöbb érintett a szolgálati időnek minősülő, de a Nők40-re jogosító időben figyelembe nem vehető tanulmányi időket szeretné beszámíttatni.

A tanulmányi időtartamokból most nem számítható be semmi a jogosító időbe, csak a szakmunkástanuló kötelező nyári szakmai gyakorlata. Az 1998 előtt nappali tagozaton végzett felsőfokú tanulmányok időtartama 3–5 évvel is növelhetné a jogosító idő hosszát, ha beszámítható lenne ez az időszak.

Visszatérő gond, hogy a felnőtt hozzátartozó ápolásával töltött időt nem lehet elismertetni a jogosító időben, mert abba most csak a súlyosan beteg gyermek ápolására tekintettel kapott ápolási díj folyósítási tartama számítható be.

Vagyis a szülők, nagyszülők, más felnőtt hozzátartozók ápolása nem számít be a Nők40 nyugdíjhoz figyelembe vehető jogosító időbe, pedig az ápolási, gondozási, támogatási, rehabilitációs feladatok ellátása az ő esetükben is lényegében a nőkre hárul.

Toronymagasan a legtöbb a panasz azzal kapcsolatban, hogy főszabály szerint a gyermeknevelés kapcsán miért csak nyolc évet lehet beszámítani a 40 évi jogosító időbe.

Nyilván azt szeretnék a többgyermekes anyák, ha korlátozás nélkül be lehetne számítani az összes ilyen időtartamot, ami a gyermeknevelésre tekintettel kapott ellátások folyósítási időtartamaiból áll össze. Persze így megszűnne az az előírás, hogy legalább 32 év munkával szerzett szolgálati idő is szükséges a kedvezményes nyugdíj igényelhetőségéhez.

A láthatatlan női munkát is ténylegesen díjazná egy olyan rendelkezés, amely teljes értékű munkának ismerné el a nők otthoni munkáját és családtagjaikról, gyermekeikről való gondoskodását.

Farkas András a hozzá érkező véleményeket összegezve megállapítja, hogy az érintettek számára lényegében akkor lenne optimális a kedvezményes nyugdíj szabályozása, ha a Nők40-re jogosító időbe:

időbeni korlátozás nélkül beszámítható lenne a gyermeknevelésre tekintettel szerzett összes szolgálati idő,

beszámítható lenne minden olyan tanulmányi időszak, amely egyébként szolgálati időnek minősül (egyetemi, főiskolai évek),

beszámítható lenne nemcsak a gyermekek, hanem a nagykorú családtagok ápolásával szerzett szolgálati idő is.

Ezen igények teljesítéséhez a nyugdíjtörvény módosítása szükséges, ami nem lehetetlen Farkas András szerint, ha az érintett hölgyek kellően erős lobbierőt képviselve meggyőzik a parlamenti képviselőket a változtatás szükségességéről.