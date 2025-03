Már a második tervezett magyarországi helyszínen ütközik kemény ellenállásba a szlovén hátterű Andrada Group Kft. akkufeldolgozójának létesítése. Mint ismert, 2023-ban Alsózsolcán próbálkoztak, de a tiltakozások miatt elálltak az ottani gyárépítéstől, és 2024-re már Sóskútot szemelték ki a célra. A helyiek és a környékbeli településeken lakók hamar tiltakoztak, ám úgy tűnt, hiába, mert a kormány már döntött. Sőt, kiemelt beruházássá nyilvánították a projektet. Mit öbb, úy tűnt, nem állnak meg Sóskútnál. A helyiek tavaly februárban népszavazást is követeltek, hivatkozva Orbán Viktor ígéretére. Októberben az borzolta a kedélyeket, hogy Nagy Márton döntheti el, hova telepítenek akkufeldolgozót. Idén márciusra azonban a tiltakoások ellenére megkapta a gyár az engedélyt, az önkormányzat pedig jelezte, perelnek. Egy hete is tüntettek a helyiek és környékbeliek, fáklyás felbonuláson, javasolva többek között, hogy vigyék Felcsútra az akkufeldolgozót.

Az Átlászó most azt írja, március 26-án Tárnokon tartottak lakossági fórumot az ügyben. A sóskúti önkormányzat pedig bírósági úton is megtámadta a feldolgozónak kiadott működési engedélyt. Arra is kitérnek, hogy az engedélyeztetéssel kapcsolatban számos kérdés felmerült, valamint az is kétséges, képes-e egyáltalán beindítani az Andrada a tevékenységet.

Már nyolc város tiltakozik – Biatorbágy, Budaörs, Diós, Érd, Pusztazámor, Tárnok, Törökbálint, Sóskút – áll ki egységesen amellett, hogy a települések maguk dönthessenek a sorsukról. A 26-ai demonstráción felszólaló városvezetők közül többen is hangsúlyozták: nem csupán az Andrada Kft. üzeme ellen lépnek fel. Összefogásuk célja, hogy a települések és az önkormányzatok érvényesíthessék önrendelkezési jogaikat. Ennek érdekében közös egyeztetést kezdeményeznek Tarnai Richárd megyei főispánnal, de több városvezető részéről elhangzott az is, hogy a tárgyalások mellett az ellenállás számos formáján gondolkoznak. További részletekért kattintson.