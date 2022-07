A kukákhoz holdingot is kap a Mol

A közfeladat folyamatos ellátásának biztosítása érdekében szemétügyben is döntött a kormány.

Miután a Mol megnyerte a hulladékgazdálkodási koncessziós pályázatot, most a Magyar Közlönyből az is kiderült, a kukákhoz holdingot is kap.

Egy Orbán Viktor által jegyzett kormányhatározat szerint a 100 százalékig állami tulajdonú NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság átkerül a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársasághoz.

Éppen azért, mert 35 évre elnyerte az állami hulladékgazdálkodás gyakorlásának jogát. A kormány a közfeladat folyamatos ellátásának biztosítása érdekében döntött úgy, hogy a két cég a Mol részére

versenyeztetés mellőzésével – a koncessziós közbeszerzési eljárás ajánlatkérője által megbízott független értékbecslő szerint megállapított piaci áron és feltételek mellett – kerüljön értékesítésre.

A Mol jövő júliustól 2058-ig végzi Magyarországon az évi csaknem 5 millió tonna települési szilárdhulladék begyűjtését.