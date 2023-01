Résztulajdonosa lett Mészáros Lőrinc egy exkluzív budai fitnesskomplexumnak

Január 13-a óta már résztulajdonosa Mészáros Lőrinc a budai Naphegyen működő Oxygen Wellnessnek – írja a 444. A felcsúti vállalkozó Sunhill Bistro néven tavaly nyitott éttermet a fitnesskomplexum alsó szintjén.

A felcsúti milliárdos 2020 decemberében lett érdekelt a Fájdalom-ambulancia Kft.-ben, amely a naphegyi étterem tulajdonosa, és amelynek január 13-tól minősített többsége van az Oxygen Naphegy Szolgáltató Kft.-ben. Az egészségügyi cégben Mészáros Lőrinc tulajdonostársa Magyar Mátyás, a Diósgyőr FC Kft. többségi tulajdonosa.

A 444 cikke szerint a wellnesskomplexum üzemeltetője eddig a Cipruson bejegyzett Clarement Investments Ltd. nevű társaság volt, a cégnek most is maradt részesedése. Az OXYGEN NAPHEGY Szolgáltató Kft. az elmúlt években csak a veszteséget termeli: 2021-ben 324 millió forintos forgalom mellett 174,4 millió forint veszteség jött össze, de 2020-ban és 2019-ben is mínuszban zártak, összesen 370 millió forint veszteséggel.