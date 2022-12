Index: Csúszik a százhalombattai finomító újraindulása

El kell halasztani a Mol százhalombattai Dunai Finomítójának december 2-ra tervezett újraindítását – értesült az Index. A lap szerint erre azért van szükség, mert a szerdai nyomáspróbán újabb repedést találtak a szakemberek. Emiatt minimum három napos csúszásra kell számítani.

Ez azonban azt is jelenti, hogy továbbra is átmeneti készlethiánnyal kell számolni a benzinkutakon, amely Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint nem csak a kiskutakat érintheti, hanem a nagyokat is. Grád kijelentette: amíg érvényben van a 480 forintos ársapka, addig nem fog javulni a helyzet és szerinte a korlátozás nagyobb kárt okoz, mint amit az árnövekedés okozott a múltban.

Az Index úgy tudja, hogy a finomító újraindításának csúszása mellett gondot okoz a megfelelő import hiánya is. A cikk szerint a Mol folyamatosan importál szlovákiai finomítójából olajat, de a logisztikai kapacitásai többet nem bírnak el. Számos szereplő, amelyek korábban aktív importőrök voltak, a nagykereskedelmi hatósági ár miatt felfüggesztették vagy minimalizálták ezt a tevékenységet.