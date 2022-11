Újabb 307 MOL-kúton lehet majd szerencsejátékokat venni

Meglepetés volt a bankszektornak az a hét eleji kormányzati bejelentés, amely szerint a hiteloldali kamatstopok után a betéti oldalon is korlátozásokat vezetnek be a bankoknál. Mondván, hogy „vége a nyerészkedésnek” – ám a bankvezér szerint ilyesmiről nem volt szó, az érintett kör is a lakossági megtakarításokat kezeli.