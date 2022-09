Már igényelhetik a kedvezményes többlet-földgázmennyiséget a többgenerációs családi házban élők – közölte az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a többgenerációs családi házaknál annyiszor lehet igénybe venni a rezsicsökkentett áron felhasználható 63 645 megajoule (MJ), legalább 1729 köbméter kedvezményes mennyiséget, ahány különálló lakás van az ingatlanban, de legfeljebb 4 lakás után.

Hozzátették, a kormány döntése értelmében azok a többgenerációs családi házak, ahol a több külön lakás gázfogyasztását egy mérő méri, többletkedvezményt vehetnek igénybe, ennek feltétele, hogy a jegyző által kiállított hatósági bizonyítványt kell eljuttatni az MVM Next részére.

A közlemény szerint a kedvezményes többlet-földgázmennyiséget a tetőtér-beépítéssel vagy emeletráépítéssel létrehozott új lakásnál az új lakáshoz kapcsolódó lakáscélú állami támogatásról szóló támogatói okirat bemutatásával lehet igényelni, amelyet szintén az MVM Next honlapjáról letölthető nyomtatvánnyal együtt kell beküldeni.

Azt javasolták, hogy a bizonyítványt, illetve az ehhez kapcsolódó – az MVM Next honlapjáról letölthető – nyomtatványt a csaladikozosseg@mvm.hu e-mail-címre küldjék a minél gyorsabb ügyintézés érdekében. A dokumentumok benyújthatók a társaság ügyfélszolgálati irodáin személyesen időpontfoglalást követően vagy postai úton is.

Kiemelték, nem jár visszamenőlegesen a kedvezményes többletmennyiség, azt az MVM Next a hatósági bizonyítvány benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza, időarányosan. Arra is rámutattak, amennyiben utólag kiderül, hogy jogosulatlanul vették igénybe a kedvezményes többlet-földgázmennyiséget, azt az MVM Next a versenypiaci árakat tükröző ár másfélszeresével számolja el.