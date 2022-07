Megszorítás, vegzálás, merénylet – háborog az ellenzék az új katatörvény miatt

A kormány tervei szerint szeptember 1-től csak magánszemélynek állíthatnak ki számlát a KATA-s vállalkozók és mindenkinek egységesen 50 ezer forintot kell befizetnie az államkasszába, továbbá 18 millió forintra emelik az éves értékhatárt.

Az ellenzéki pártok hevesen tiltakoznak az új javaslat ellen. Alább összegyűjtöttük a reakcióikat.

Kapcsolódó Egy nap alatt bebetonozhatják a katatörvényt Kedden már jöhet is a zárószavazás róla.

Módosító javaslat

A Momentum úgy véli, a módosítással több százezren kerülnek létbizonytalanságba, hiszen nem tudják, hogy pár hét múlva folytatni tudják-e jelenlegi munkájukat. Azon kívül, hogy a gyors változtatás kapkodást fog okozni, rengeteg embert zárnak ki ebből az adózási formából azzal, hogy csak magánszemélyeknek lehet számlát kiállítani, áll a párt közleményében.

A Momentum szerint a kormánynak bizonytalanság helyett kiszámíthatóságot kellene biztosítania a vállalkozóknak. Ezért a párt parlamenti frakciója azonnal módosító javaslatot nyújtott be a tervezett KATA törvény megváltoztatása érdekében

– közölték.

A Momentum javaslata szerint a KATA-módosítás január 1-jei bevezetését az új törvénynek tartani kell, hiszen a vállalkozások egész évre tervezték meg adófizetésüket, ennek megfelelően tervezték meg ügyvitelüket, valamint alakították ki ügyfélkörüket.

Továbbá a párt szerint nem lehet kizárni azokat a KATA-sokat, akik nem magánszemélyeknek számláznak, ezért ezt a feltételt is törölni kellene a tervezetből.

A kormány javaslatában foglalt határidők és feltételek olyan radikálisak, hogy a vállalkozások nem tudják hozzá igazítani működésüket és a javaslat nem biztosít kiszámítható működést a vállalkozásoknak és nem garantálja a jogbiztonságot, tették hozzá.

A megszorítások kezdete

Az Orbán-kormány megszorításait, költségcsökkentéseit a magyar családok és a munkavállalók fizetik. Ők lesznek ugyanis a KATA nevű adózási forma szétverésének, vagy átalakításának vesztesei, írja a Jobbik.

Azzal, hogy a jövőben a katásoknak csak magánszemélyektől lehetne bevétele, több százezer magyar embert és családját lehetetleníti el az Orbán-kormány

– szögezték le.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom felszólította a kormányt, hogy hagyja abba a magyar munkavállalók és kisválallkozások vegzálását, maradjanak fenn a katás adózással járó kedvezmények mindenki számára, vonják vissza a társadalmi vitára sem bocsátott törvényjavaslatot.

Csak porhintés

Az MSZP úgy reagált: a Fidesz-kormány is tudja, hogy a kata szigorítása gyalázatos merénylet a magyar kisvállalkozások ellen, ezért akarják egy nap alatt, már július 12-én átverni a törvényhozáson. A Fidesz ugyanis a magyar kisvállalkozásokból présel ki plusz milliárdokat azzal, hogy kizárja őket a kata szerinti adózásból.

Az “új kata” csak porhintés: Orbánék valójában megszüntetik az eddig ismert és népszerű kata szerinti adózást azzal, hogy a kormány tervei szerint csak egyéni vállalkozók lehetnek a jövőben katások és – a taxisokat kivéve – csak magánszemélyektől származhat bevételük

– áll a párt közleményében.

Az MSZP szerint gyalázatos a Fidesz-kormány legújabb megszorítása. Az pedig egyenesen gusztustalan, teszik hozzá, hogy a Fidesz-kormány a mellékállású katázás felszámolásával nem csak a kisvállalkozásokat, hanem a rokkantakat és a nevelőszülőket is egy másik, nagyobb adóteher megfizetésére kényszeríti.

Az MSZP elutasítja ezt az aljas kezdeményezést és felhívja a társadalom figyelmét, hogy ”ez a gyalázat csak addig marad így, amíg a Fidesz van hatalmon. Ezt minden érintettnek tudnia kell.”

Tragikus javaslat

Ideje nevén nevezni a dolgokat: a KATA adózás új szabályozása megszorítás és jelentős adóemelés, jelentette ki az LMP.

A párt egyetért azzal, hogy az államnak nagyobb adóbevételre van szüksége, mert több pénz kell ahhoz, hogy tisztességes fizetést adjanak a közalkalmazottaknak. Ez a javaslat mégis tragikus, írják.

Nevetségesnek tartjuk, hogy miközben a legnagyobb vállalatok társasági adója továbbra is rekord alacsony, addig a KATA megszüntetésével akar bevételre szert tenni a kormányt. A tao emelésével kevesebb profitot vinnének haza a külföldi nagyvállalatok és a Fidesz hátországa. A mostani döntéssel több százezer ember megélhetése kerül veszélybe. Sokadik bizonyítéka ez annak, hogy ez a kormány nem a magyar emberek, hanem a külföldi nagyvállalatok érdekeit tartja a legfontosabbnak

– fejtették ki.

Az LMP szerint gond az is, hogy semmilyen szándék nem mutatkozik arra, hogy bármilyen segítséget adjanak azoknak a közalkalmazottaknak, akiknek már egy havi jövedelmét elvitte az infláció: ha a kormány csak negyed annyira becsülné őket, mint a taxisokat, akkor Magyarország egy igazságosabb ország lehetne, írták.

Itt ragadnánk meg az alkalmat, hogy gratuláljunk Parragh Lászlónak, aki törvényi erővel évi ötezer forint megfizetésére kényszeríti többek között a KATA adózással élő vállalkozókat is, hogy aztán ebből a pénzből tönkre tegye őket: meglátásunk szerint ezzel a teljesítménnyel joggal álmodozhat akár kormánytagságról is

– zárták a közleményt.

Dolgozzanak feketén vagy húzzák le a rolót örökre?

A kormány benyújtotta a katás adózással kapcsolatos törvénymódosítását. A brutális orbáni megszorítócsomagba illeszkedő javaslat szerint szeptember elsejétől a katások bevétele csak magánszemélyektől származhat, vállalkozásoktól nem. Ez a változtatás tudatosan zár ki a KATA-ból akár több tízezer olyan magyar kis- és közepes vállalkozást is, amelyek eddig nem kizárólag magánszemélyeknek dolgoztak. Ma este több tízezer egyéni és kisvállalkozó fogja feltenni a magának a kérdést: szeptember 1-től dolgozzanak feketén vagy húzzák le a rolót örökre?

– tette fel a költői kérdést Varju László DK-s képviselő.

A Demokratikus Koalíció szerint hiába az orbáni infláció és a különadók, most a KATA-t is elvitte a kormányzati megszorítás. A DK szerint morálisan és politikailag is vállalhatatlan, hogy amíg a Fidesz most azért háborúzik Európában, hogy a multiknak ne kelljen többet adózniuk, addig itthon a magyar vállalkozásokon hajt végre megszorítást azzal, hogy egy jelentős részüket kizárja a KATA-ból.

A Fidesz a multik oldalán áll, a DK a magyar kis- és közepes vállalkozások oldalán, így számunkra elfogadhatatlan a KATA “átalakítása”

– közölték.