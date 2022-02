Durva mínuszok repkednek a tőzsdéken

Orbán bejelentése megcibálta az OTP-t és a forintot is

A keddi piacnyitást követően csúnya mínuszok alakultak ki a magyar tőzsdén, ezzel folytatódik a hétfőn is látott zuhanás – írta a Portfolio.hu. Ugyan a hazai blue chipek közül többet visszahúztak a nyitást követően kialakult mélypontokról, az esés még így is jelentős. A reggeli kereskedés első szakaszában esik a magyar tőzsde, a BUX 5,1 százalékkal került lejjebb, így jelenleg 45 977 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga alatt áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen eső trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében. A Mol és az OTP is mínuszba fordult nyitás után, majd volt némi korrekció.

Az európai tőzsdéken szintén jelentős mínuszokkal indult a nap, a DAX 2,5 százalékot esett, míg a CAC 2,1 százalélkkal került lejjebb, a FTSE 100 pedig 1,4 százalékos mínuszban indítja a napot. A milánói börze is lejjebb került 2,4 százalékkal, a spanyol tőzsde pedig 2,1 százalékot esett.

Az elmúlt hetekben elsősorban az orosz-ukrán helyzettel kapcsolatos hírek határozták meg a piaci hangulatot, és a friss negatív híráram hatását érzni most.