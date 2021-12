Ennyi lesz az átlagnyugdíj Orbán Viktor bejelentése nyomán

Összesen 80 milliárd forinttal több kiadást jelent az emelés az államnak.

Mint arról lapunk is beszámolt, maga Orbán Viktor jelentette be hétfőn a parlamentben, hogy a nyugdíjak az eddig pedzegetett három helyett öt százalékkal fognak emelkedni januártól.

Ezzel kapcsolatban a Portfolió megszólaltatta Farkas András nyugdíjszakértőt, aki gyorselemzésében azt mondta, 2021-ben összesen 27 fajta ellátást, járandóságot, járadékot, támogatást, pótlékot kellett emelni, ez feltehetően változatlan marad 2022-ben is. A szakértő adatai szerint jelenleg az átlagnyugdíj Magyarországon 153 290 forint, belekalkulálva már a novemberi 1,2 százalékos emelést is. Ennek értelmében az átlagnyugdíj januártól a most bejelentett 5 százalékos emelés után

160.960 forintra nő.

A lap írása szerint a kötségvetésből az idei évben 3907 milliárd forint jutott a nyugellátási tételek fedezésére, a szakértő számításai szerint a két százalékpontos emelés így további 80 milliárd forintos plusz kiadást jelent majd az államnak jövőre.