Elkészült az exportra szánt, bejelentésköteles építőanyagok listája

Közzétették azoknak az építőanyagoknak a listáját, amelyet ezentúl csak bejelentéssel lehet kivinni az országból – írja az Mfor a kormány honlapjára hivatkozva. A korlátozással a kormány az elszállt árakat próbálja meg mérsékelni.

Az Mfor szerint az összesítésben csak olyan nyersanyagok és termékek szerepelnek, amiket az ellátásbiztonság szempontjából stratégiai fontosságúnak minősített a kormány.

Fontos tudni, hogy külön kell majd megjelölni, mikor és melyik határátlépőn akarják kiszállítani az árut, meg kell adni a fuvarozó jármű adatait. Be kell mutatni előre az értékesítésre vonatkozó szerződést, ha pedig nincs ilyen, akkor az ajánlatot. Nem csak a mennyiséget kell feltüntetni, hanem a szerződéses, illetve az aktuális piaci értéket is. Az okiratokról elég másolatot adni a bejelentéshez, idegen nyelven kiállított okirat esetében azonban hiteles magyar nyelvű fordítás is szükséges.

A listán a következő nyersanyagok és termékek szerepelnek: