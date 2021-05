Kikapcsolta a gázt az MVM az özvegynél, mert nem sikerült vele szerződést kötni

Hiába próbálták benyújtani a szolgáltatás átírásához szükséges papírokat.

A szüleimnek az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel volt gázszolgáltatási szerződésük. A szolgáltatás apukám nevén volt, de ő 2020. január 20-án meghalt. Édesanyám és a testvérem maradtak a házban. Idén áprilisban kikapcsolták náluk a gázt, mert nem sikerült átíratni a szolgáltatást

– ezzel fordult hozzánk egy elkeseredett olvasónk.

Nem sikerült az átíratás

Mint kiderült, az elhunyt családja nem tudott róla, hogy halálesetkor át kell íratni a szolgáltatásokat. Egy 2021. február 26-án érkezett levélből értesültek róla, hogy

a gázszolgáltató a szerződés felmondását helyezte kilátásba, mivel az átíráshoz nem nyújtották be a szükséges dokumentumokat, és így nem tudnak velük új szerződést kötni.

Március 19-ig adtak nekik határidőt a papírok benyújtására.

Jelezték, ha addig nem tudnak érvényes szerződést kötni, akkor a gázfogyasztás szerződés nélküli vételezésnek minősül, és a gázmérőt a fogyasztó költségére leszerelhetik, illetve kötbért számlázhatnak.

Ekkor azonnal kapcsolatba léptek a szolgáltatóval, édesanyjukkal kitöltötték a kapott papírokat, majd emailben és tértivevényes levélben is beküldték. Ezeken még nem tudták beírni, ki lesz a tulajdonos, mert még nem volt meg a hagyatéki végzés, csak azt, hogy az édesanyjuk lesz a számlafizető. Közben használták a gázt és fizették a számlákat.

A szolgáltató többször is írt, hogy hiányosak a papírok, és hogy mit kell még benyújtani. Először az volt gond, hogy még nem kapták meg a közjegyzői hagyatéki végzést, pedig azt is be kellett volna nyújtani, illetve az alapján kellett volna beírni, hogy ki az új tulajdonos. Amikor idén március 5-én megérkezett a papír, annak másolatát azonnal beküldték, és a dokumentumokon is pótolták a tulajdonos megnevezését. Aztán – mivel az édesanyja haszonélvező – kérte a szolgáltató a tulajdoni lapot is, csakhogy azon még mindig az apa neve szerepel, így nem tudtak olyat beadni, amin már bejegyezték volna, hogy a két testvér lett a tulajdonos, az anya pedig a haszonélvező.

Olvasónk úgy érzi, együttműködőek voltak, személyesen is többször bementek, ám hiába, mert csak ide-oda küldözgették őket, a szerződéskötéshez nem kerültek közelebb. Mivel nem sikerült az ügyüket elintézni, végül az MVM megszüntette a házban a szolgáltatást, így a 71 éves asszony és olvasónk testvére gáz nélkül maradt. A központi fűtést szerencsére tudják gáz nélkül is üzemeltetni, a meleg víz villanybojlerről megy, de a gáztűzhely használhatatlanná vált. Meg persze fizetnivaló is lesz bőven, a földgázelosztó Tigáz kiszámlázta már a kikötés 31 326 forintos díját, és számítanak rá, hogy a visszakötés legalább ennyi lesz, ha egyszer eljutnak odáig. Ez körülbelül egy évnyi gázdíjnak megfelelő extra költség.

Olvasónk próbált szolgáltatóváltást is intézni, de az addig nem lehetséges, amíg nincs szerződésük az MVM-mel, amihez meg az kellene, hogy a tulajdoni lapot átírják a földhivatalban, de ez még mindig nem történt meg.

Az MVM hallgat

A szolgáltató oldalán azt írják, 15 nap van az átírásra. Az valóban rég lejárt. Öröklésnél az elhalálozott halotti anyakönyvi kivonatát is kérik (olvasónk azt mondta, azt beküldték), valamint a hagyatékátadó végzést (ha van) – amint meglett, ezt is továbbították. Haszonélvezetnél pedig a 60 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolatot is be kell küldeni, a kitöltendő dokumentumok mellett, amik szintén fent vannak az oldalon.

Az MVM megkeresésünkre csak annyit válaszolt, hogy az ügyfélen kívül más, harmadik félnek nem áll módjukban információt kiadni. Általánosságban kérdeztük, hogy covid idején is csak 15 nap van-e az átírásra, és ha valaki határidőre nem tudja küldeni a kért iratokat, akkor mindenképpen kikapcsolják-e nála a szolgáltatást, de erre nem válaszoltak. Ahogy arra sem, hány ilyen eset fordult elő.

Olvasónk azt mondja, miután megtudták, hogy haláleset után át kell íratni a közműveket, ezt kezdeményezték a többi szolgáltatónál is, és máshol nem volt problémájuk, csak az MVM-nél nem jártak sikerrel.

Az ITM egyszer azt írja, kikapcsolhatták a gázt, aztán meg azt, hogy nem

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) április 21-én közleményt adott ki arról, hogy az ügyféligények, illetve a járvány alatti tapasztalatok nyomán változtatnának a villamos energiáról és a földgázellátásról szóló törvényen, hogy gyorsabb és rugalmasabb legyen az ügyintézés a közműszolgáltatásban (egyetemes szolgáltatás). A javaslat szerint a felhasználón kívül a még felhasználói státusszal nem rendelkező igénybejelentő is élhet majd az elektronikus kapcsolattartás lehetőségével, és egy azonosítási eljárás után a szolgáltató online felületén is eleget lehet majd tenni az írásbeliség követelményének.

Az egyetemes szolgáltatási szerződéseknél – amelyek írásba foglalása eddig sok esetben elmaradt, és ez akár a szolgáltatás kikapcsolását is eredményezhette volna – nem lesz szükség a szerződés visszaküldésére, mivel a törvénymódosítás lehetőséget adna arra, hogy a szerződés ráutaló magatartással is létrejöjjön, ha a szolgáltatás igénybevétele ténylegesen megkezdődik. Jogvita esetén pedig nem lehet majd az írásbeli szerződés hiányára hivatkozni. A változtatás után tehát elvileg nem fordulhatna elő, hogy papírok híján ne kötne szerződést a szolgáltató.

Ezen felbuzdulva megkérdeztük a minisztériumot arról, ami olvasónkkal történt. Azt írták, a vonatkozó szabályozás értelmében a felhasználó elhalálozásának tényét már jelenleg is legkésőbb annak napjától számított hat hónapon belül kell bejelenteni a szolgáltató felé. És ha az egyes dokumentumok még nem állnak rendelkezésre, a hiánypótlás idejére a jogszabály nem határoz meg időkorlátot.Ezek szerint bármeddig lehet pótolni a hiányzó iratokat. Hozzátették, kikapcsolásra a hatályos szabályozás szerint csak tartozás miatt kerülhet sor. Olvasónk viszont azt állítja, ők nem tartoznak.

Mivel az ITM közleményében és a 24.hu-nak írott válaszában ellentmondás látszik, visszakérdeztünk, hogy végül is szerződés híján kikapcsolhatta-e a gázt a szolgáltató, vagy sem, de választ nem kaptunk a minisztériumtól.

Az energiahivatal vizsgálódik

Olvasónk a kikapcsolás napján panaszt tett a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál (MEKH). A hivatal fogyasztóvédelmi osztálya április 23-án értesítette, hogy kivizsgálják, a szolgáltató jogszerűen járt-e el. Ehhez bekérték a gázszolgáltatóval folytatott levelezést, amit olvasónk be is küldött.

Olvasónk azt mondta, a Békéltető Testülethez is panaszt fog benyújtani. Kártérítést szeretne.