Az online meetingen túl: milyen digitális eszközök segíthetik a cégek mindennapi működését? (x)

Emlékszünk a pár héttel ezelőtti hírre, hogy a világhírű focista, Lionel Messi faxon küldte el felmondását klubcsapatának, a Barcelonának? Sokan inkább arra kapták fel a fejüket, hogy létezik még működő telefax, ráadásul valahol a világ egyik legismertebb sportolójának közelében is, mint magára a tényre, hogy Messi önszántából klubot vált. Mert hát ma már odébb járunk a kommunikációban, technológiában, ha már az állásinterjúk is videókonferencián keresztül bonyolódhatnak, akkor ha bármilyen – akár kellemetlennek ható – közlendőnk is van cégünkkel, miért ne lenne valamilyen digitális mód?

Merthogy a cégek számára egyenesen kijelölt út a digitalizáció, ez legkésőbb idén a pandémiás időszak alatt kiderült. Általános lett a távmunka, az online meeting, a digitális eszközök használata – épp ezért mindezekről rengeteget olvashattunk már cikkekben, online platformokon. Most ennél kicsit tovább merészkednénk: milyen lépéseket tehet egy cég a digitális átállás érdekében az online értekezletek bevezetésén túl? Összegyűjtöttünk három digitális megoldást, amelyek már most elérhetőek. 1. Elektronikus aláírás Miért előnyös? Ha a hagyományos, papíralapú dokumentumokra támaszkodunk az üzleti hétköznapokban, akkor a folyamatainkat befolyásolhatja, hogy vajon rendelkezésre állnak-e az aláíró felek, mennyire gyors a futár vagy a posta, mennyire hatékony az iktatórendszer. Mindez akár napokat is igénybe vehet, nem beszélve a rengeteg papírról, amit így elhasználunk. Az elektronikus dokumentumok hiteles aláírásához és kezeléséhez mindez nem szükséges. Mindegy, milyen távol vannak egymástól térben és időben az aláíró felek, nem kell a postára várni, mert a dokumentumokat elektronikusan eljuttathatjuk, és az erdőknek sem ártunk, mert egyáltalán nem kell papírt használnunk. Az elektronikus aláírásokkal bonyolított tranzakciók így lényegesen gyorsabbak, rugalmasabbak, kényelmesebbek és környezetkímélőbbek

Miért ajánlja a szakértő? „Aki nem készül fel a digitális, online működésre, lemarad a versenyben” – véli Balogh Balázs, a T-Systems szakterületi vezetője. – „Szélsőséges esetben akár egy cég működése is akadályokba ütközhet akkor, ha azt ügyfelei és partnerei személyes jelenlétéhez kötötte, ragaszkodik a papíralapú dokumentumhitelesítéshez.” A T-Systemsnél van erre saját megoldás: „Ügyfeleink vállalati ügyviteli rendszereiben keletkezett és fogadott dokumentumok hitelesítéséről, ill. azok hitelességének ellenőrzéséről korszerű és könnyen programozható felület kialakításával gondoskodunk (REST API). Ügyfeleink munkatársai, ill. partnereik pedig platformfüggetlen webes- és mobilalkalmazásokkal végezhetik el pl. az ajánlatok, ügyfélszerződések, teljesítésigazolások, munkaszerződések aláírását távolról, akár több aláíró bevonásával” – teszi hozzá Verebélyi Attila, a T-Systems szakértője. 2. Mesterséges intelligencián alapuló ügyfélszolgálat Miért előnyös? A mesterséges intelligencia nem más, mint egy olyan algoritmus, amely az emberi érzékszervek mintájára képes interakcióra – látás, hallás, tapintás alapján térképezi fel a környezetet, és önállóan tud rá reagálni. Technológiaként úgy segíti a cégeket, hogy azokat a feladatokat, amelyek leírhatók elejétől a végéig, át tudja helyezni az emberektől gépekre. Ezekkel hatékonyságot lehet növelni, időt spórolni, költséget csökkenteni, minőséget javítani. Többnyire rutinjellegű feladatokra jelenthet megoldást: adatrögzítés, ügyfélszolgálati folyamat, probléma beazonosítása, minőség-ellenőrzés gyártósoron. A rutinfeladatoknál az emberek elfáradnak, kiégnek, esetleg megbetegednek, szabadságra mennek – a mesterséges intelligenciára ez nem jellemző. Időpontfoglaló rendszernek is kiválóan alkalmazható, nagyobb rugalmassággal rendelkezik, mint egy naptárfoglaló rendszer. Ez akár még egy kisebb vállalkozásnak, például egy autószerelő műhelynek vagy egy szépségszalonnak is megfizethető megoldás: havi egy ügyfél elvesztésével járó költségből már finanszírozható egy célirányos, interaktív funkciókkal bíró naptármenedzselő alkalmazás. Ennél pedig többet nyerhet a vállalkozás azzal, hogy minden megkeresésre azonnal reagálni tud. Miért ajánlja a szakértő? „Gyakran megfogalmazódik az a félelem a mesterséges intelligencia alkalmazása kapcsán, hogy munkahelyeket vesz el. Miközben azt tapasztalhatjuk, hogy az első ipari forradalom óta folyamatosan alakulnak át munkakörök, bizonyos munkák meg is szűnnek. Lámpagyújtogatóra sincs már szükség, az elektromos vezérlésű lámpák sokkal egyszerűbbek” – veti fel Farkas Zoltán, a T-Systems szakértője. – „Az általunk fejlesztett alkalmazás, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Vanda, többféle emberi interakcióra képes. A Telekom ügyfélszolgálatán már az összes lakossági telefonhívást Vanda veszi fel, ami több millió hívást jelent évente. Vanda megpróbálja behatárolni, hogy mi a szándéka a telefonálónak. Az NLP (Natural Language Processing) technológiát alkalmaztuk Vandánál, ami abban különbözik a hangvezérléstől, hogy megérti a beszélő szándékát, ez alapján ad válaszreakciót. Vanda akár írásban is képes kommunikálni, sőt, robotként a személyes térben is megjeleníthető.” 3. Saját 5G-hálózat Miért előnyös? Az 5G hálózaton megvalósított mobil adatkommunikációra jellemző nagy sávszélesség és kis késleltetés az iparban, a mezőgazdaságban, a szolgáltatási szektorban vagy akár az egészségügyben és az oktatásban is érzékelhető előnyt jelenthet az eddigiekben használt technológiákhoz képest. A modern gyártóüzemekben a megbízható működés garanciája lehet: a segítségével pl. automata járműveket, robotokat és drónokat vezérelhetünk távolról, nagy pontossággal. További előnye, hogy lehetővé teszi a gyártósorok sokkal gyorsabb, rugalmasabb átalakítását az új termékekre történő átállás során, ezzel jelentősen csökkenthető az állásidő, tehát növelhető a termelés hatékonysága. Miért ajánlja a szakértő? „A campus hálózat egy adott helyszínen pl. egy gyár, üzem területén elérhető nem nyilvános mobil adathálózat, amelyhez csak az engedélyezett SIM kártyák csatlakozhatnak. Nagy mértékben testre szabható megoldás, amellyel az ügyfél igényeinek megfelelő, a nyilvánosan elérhető mobil adathálózatokénál jelentősen magasabb szintű SLA (Service Level Agreement) biztosítható. Ez azt jelenti, hogy a nem tervezett szolgáltatás-kiesési idő minimális mértékűre csökkenthető és a termelés folyamatossága is nagyobb biztonságban van” – foglalja össze Bernáth Zsolt, a T-Systems szakértője. – „Napjainkban azt látjuk, hogy egy cég számára versenyelőnyt jelent a konkurenseihez képest, ha gyorsan tud reagálni a piac változásaira, elég csak az elmúlt hónapok történéseire gondolni. Ennek egyik fontos eszköze lehet a mobilitás, mert pl. egy gyártósor újrakábelezése időigényes feladat, a hosszú állásidő pedig jelentős veszteségeket okozhat. Ha a gépek magas rendelkezésre állású mobiltechnológiával kapcsolódnak egymáshoz és a központi infrastruktúrához, akkor gyorsabban és egyszerűbben el lehet végezni az üzem területén a szükséges átalakításokat, ami a termelékenység növekedését eredményezi. A Magyar Telekom már elindította kereskedelmi 5G szolgáltatást, amely jelenleg Budapest és Budaörs mellett már 16 Balaton parti településen, valamint 5 megyeszékhelyen (Zalaegerszeg, Debrecen, Szeged, Kecskemét és Szombathely) teszi elérhetővé a gigabites sebességű mobilnetet. A Magyar Telekom és a T-Systems ugyanakkor rendelkezik mindazzal a tudással és tapasztalattal, hogy a legmagasabb ügyféligényeket kielégítő campus megoldásokat biztosítson nyilvános 5G hálózatának lefedettségtől függetlenül az ország területén bárhol.