Több mint 100 milliárd forintos bukta a ruhaboltoknak az első félév

A koronavírus járvány a boltos világban a ruházati piacot nyomta a legmélyebbre, hiszen áprilisban 90 százalékkal esett a piac, a kijárási korlátozás miatt csak elvétve lehetett felhúzott redőnyt és égő villanyt látni – emlékeztet a Blokkk.com. Ami nem csoda, mert régi szokás, hogy ha valahol spórolni kell, az elsők egyike a ruha, amiből kevesebbet vásárolunk. A maximum 15 óráig meghirdetett nyitvatartási korlátozás is visszadobta a piacot, azonban ez csak március közepén lépett be, ám utána már az áprilisihoz hasonló volt a piacvesztés.

A májusi újranyitást követő akciók nem sokat lendítettek a ruhás piacon, és a júniusra előrehozott nyári leárazások sem. Persze, a boltosok többségének pénze sem volt akciózni, a korábbi veszteségek miatt. A leárazásban lemond a bevétel egy részéről, ami csak akkor térül meg, ha többen mennek a boltba, de nem nagyon szaladtak a vásárlók, így itt is voltak veszteségek. A kényszerű létszámfaragások sem segítettek, hiszen azért eladó kell a boltba, de fizetni csak a bevételből lehet, így nem is tudtak mindenkit visszavenni.

Nem könnyítette meg a ruhás boltosok dolgát, hogy az üzlethelyiségek bérleti díjából a gyakorlatilag nulla április bevétel mellett nem sok engedményt kaptak. Emiatt sem tudott mindenki újranyitni. És az állami támogatásoknak csak szűkebb körét méricskélhették, miközben például a vendéglátós piac a ruhásnál kisebbet esett.

A ruhás piac éledezése ellen hatott a digitális oktatás és a home office is, hiszen kit érdekel olyan nagyon a ruhája, ha ki sem kell mozdulni otthonról és nincs kinek mutogatni a legújabb – mondjuk – cipőt.

A nyári kánikula sem kergeti a boltba a vásárlókat, és a nyári holmi kevesebb és olcsóbb is mint ami más évszakokban szükséges. A korábbi éveket nézve a ruhavásárlásokban a nyár gyenge hónapnak számít, júniusban még vásároltunk egy nagyot, de a július és az augusztus nem a ruhaboltok hőskora, szeptemberben indult meg újra a piac, az iskolakezdés és a szabadságok utáni munkába járás nyomán. És persze az évszakváltás is más ruhát igényel, a gardróbban és a boltok polcain is.

Lassú lesz a kilábalás a ruházati piacon, mivel napjainkban is látszik, nagyon óvatosak a vásárlók. És ez így marad még egy darabig. A boltokban kötelező maszkviselet pedig – úgy egyébként is – egy kényszerű felkiáltójel. A szakportál megjegyzi, a boltos maszkviselet előírása nagyon helyes kormányzati döntés, de ilyen hatása is van. Végül kedvező esetben az év végén növekedhet valamelyest a boltok bevétele, de az éves mérleg valószínűleg mínuszban lesz.

Kérdés, ki marad talpon addig is. 2015-ben 20 227 volt a ruházati, lábbeli boltok száma, 2019 legvégén 17 047. A boltszám csökkenése 3180, éves átlagban 795 bolt zárt be végleg, eddig. 2020-ban előreláthatóan ennél nagyobb lesz ez a mutató.

A ruhás piaci mérleg az első félévben 112 milliárd forintnyi piacvesztést mutat, ami harmada a korábbi forgalomnak.

Kiemelt kép: Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu