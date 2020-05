Elkezdték növelni a benzinkutak nyitvatartását

Miután minden Magyarországon működő töltőállomás-hálózaton visszaesett az üzemanyag-forgalom a kijárási korlátozás miatt, az üzemeltetők többsége rövidebb nyitvatartást vezetett be, néhány kutat ideiglenesen be is zártak, a héten azonban már élénkült a forgalom, ezért több forgalmazó ismét hosszabb nyitvatartással várja az autósokat a kutakon - közölték a cégek az MTI kérdésére.

A Mol korábban már bejelentette, hogy Magyarországon 28 töltőállomását átmenetileg bezárta. Az olajipari társaság három finomítója 70 százalék fölötti kapacitáson, folyamatosan üzemel, a leállásokat mindenképpen megpróbálják elkerülni. Azt is jelezték, hogy a Mol csoportszinten 1 milliárd dollár értékben fogja vissza tervezett beruházásait. A Shell április 1-jétől átmenetileg korlátozott nyitvatartási időt alkalmazott egyes magyarországi töltőállomásain. A lassan növekvő forgalom alapján ettől a héttől kezdődően országszerte 7 töltőállomáson már újra hosszabb nyitva tartást vezettek be. A koronavírus-járvány hatására megváltozott vásárlói szokások és a lecsökkent forgalom miatt hetente követik az egyes töltőállomások látogatottságát, és ha szükséges, módosítják a nyitvatartási időt. Jelenleg 15 olyan töltőállomás tart továbbra is ideiglenesen zárva a 189 magyarországi közül, amelyek olyan városokban vagy területen vannak, ahol több kút is megtalálható. Minden érintett töltőállomáson jól látható módon feltüntették a legközelebbi nyitva tartó Shell-kutat. A Shell közölte: a kutakat üzemeltető partnereiket a rendelkezésre álló szerződéses eszközeikkel támogatják likviditásuk és ezáltal működésük, valamint a beszállítói lánc fenntartásában és abban, hogy a járványügyi helyzetben is magas minőségű, a kormányzati előírásoknak megfelelő, biztonságos szolgáltatást tudjanak nyújtani, az alkalmazottak állásának megtartása mellett. Pál Szilárd, az Avia ügyvezető igazgatója az MTI érdeklődésére közölte: az üzemanyagpiaci trendeknek megfelelően az Avia hálózatot is jelentősen érinti a fogyasztás visszaesése. Az egyes töltőállomásaikon elhelyezkedéstől függően különböző mértékű forgalomcsökkenést mértek. Hozzátette: az Avia hálózatát nem multinacionális cégek alkotják, hanem magyar tulajdonú családi vállalkozások, amelyeknek sok esetben a töltőállomás üzemeltetése az egyetlen bevételi forrásuk. Az egyes kutak üzemeltetői próbálnak a nyitva tartások csökkentésével, új beruházások leállításával és a költségek maximális visszafogásával talpon maradni. A töltőállomások ideiglenes bezárása kizárólag a legvégső opció lehet, viszont szükség esetén kénytelenek lesznek megtenni a dolgozókat és üzemeltetőket is negatívan érintő lépéseket – írta. Hozzátette, hogy a kiskereskedelmi különadó tovább szűkíti az egyes üzemeltetők lehetőségeit. Bár a kijárási korlátozás miatt a kereslet visszaesett, az OMV nem tervezi töltőállomások bezárását, de a helyzethez alkalmazkodva egyes töltőállomások nyitvatartását módosították. Az OMV által üzemeltetett 170 töltőállomás alig több mint 15 százalékánál változott a nyitvatartás és a változtatás jó néhány kút esetében csak 1-1 órát jelent – írták. A Normbenz Magyarország Kft. saját munkavállalói rendszerben üzemeltet 77 magyarországi Lukoil töltőállomást. A cég folyamatosan elemzi a kialakult helyzetet, a munkavállalók létszámát nem csökkentették, és egyelőre még egyetlen üzemanyagtöltő állomás nyitvatartási idejét sem módosították – közölte Koltai László Máté, a Normbenz Magyarország Kft. marketing koordinátora az MTI-vel. Koronavírus - Még több hír a témában Emmi: A rendelőkben kell megcsináltatni a PCR-tesztet Két hónapja nem volt ilyen kevés új fertőzött Olaszországban

Fokozatosan nyitják meg a játszótereket vidéken Kiemelt kép: Kummer János / 24.hu