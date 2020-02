Nekiveselkednek Magyarországnak jövő héten a hitelminősítők

A jövő héten kezdődik egyszerre két felülvizsgálattal a magyar államadós-osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálatsorozata.

A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő a tavalyi gyakorlathoz hasonlóan 2020-ban is összesen hatszor – egyenként két-két alkalommal – veszi napirendre a magyar szuverén besorolásokat – írja az MTI.

Az idei menetrendek alapján először a Fitch Ratings és a Standard & Poor’s pénzügyi szolgáltató csoport globális minősítési részlege (S&P Global Ratings) vizsgálja Magyarországot: mindkét cég február 14-ére, jövő péntekre tűzte ki a magyar besorolások első idei értékelési időpontját. A két hitelminősítő a magyar adósosztályzatok második idei felülvizsgálatára is ugyanazt a napot, augusztus 14-ét jelölte ki. A kialakult gyakorlatnak megfelelően a Fitch és az S&P várhatóan péntek éjjel, az európai és a fő amerikai piacok zárása után jelenti be az első felülvizsgálat eredményét Londonban.

A harmadik globális piacvezető hitelminősítő, a Moody’s Investors Service ugyancsak két időpontot jelölt ki 2020-ra: idei felülvizsgálati menetrendjében Magyarország először március 27-én, majd szeptember 25-én kerül sorra.

A Standard & Poor’s a tavalyi első felülvizsgálati időpontban, 2019. február 15-én egy fokozattal „BBB/A-2″-re javította a hosszú és rövid futamidejű, devizában és forintban fennálló magyar államadósság-kötelezettségek besorolását az addigi „BBB mínusz/A-3″-ról. Egy héttel később, 2019. február 22-én a Fitch Ratings ugyancsak egy fokozattal szintén „BBB”-re javította a devizában és forintban fennálló hosszú futamidejű magyar államadósság-kötelezettségek osztályzatát az addigi „BBB mínusz”-ról.

A Moody’s Investors Service jelenlegi „Baa3″ magyar államdós-besorolása a Fitch Ratings és az S&P módszertanában „BBB mínusz”-nak – vagyis e két cég előző magyar szuverén besorolásának – felel meg, így a Moody’s a másik két globális hitelminősítőnél egy fokozattal alacsonyabb besorolást tart érvényben Magyarországra.

A tavaly februári felminősítések előtt a Standard & Poor’s és a Fitch Ratings egyaránt osztályzatjavítás lehetőségére utaló pozitív kilátással tartotta nyilván a magyar szuverén adósbesorolásokat, a Moody’s magyar államadós-osztályzatának kilátása azonban évek óta stabil. A tavalyi osztályzatjavítások óta az S&P és a Fitch magyar besorolásainak kilátása is stabil.

A magyar adósosztályzatok felülvizsgálatában a Moody’s a legkevésbé aktív a három cég közül: legutóbb 2016. november 4-én módosította a magyar szuverén osztályzatot, amikor visszaemelte Magyarországot a befektetési ajánlású kategóriába, az addigi „Ba1″-ről a most is érvényes „Baa3″-ra javítva a magyar besorolást. Magyarország azóta hét előre kitűzött felülvizsgálati időpontban szerepelt a Moody’s menetrendjében, legutóbb tavaly október 25-én. Ezek közül a cég hat alkalommal nem hajtott végre újabb felülvizsgálatot, egyszer – 2018. november 23-án – az azóta is érvényben tartott „Baa3″ szinten megerősítette a magyar államadós-besorolást és az osztályzat stabil kilátását.