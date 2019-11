Megosztják a pénztárcájukat a magyar fiatalok. Külön vagy közösen érdemes megtakarítani a pároknak?

A fiatal pároknak mindig nagy kihívást jelent a kapcsolatuk elején, hogy miként kezeljék a pénzügyeiket. Sokan teljesen külön gazdálkodnak és a megtakarításaikat is így kezelik, míg mások arra esküsznek, hogy közösen érdemes a jövőre tervezni, így a félretett pénzeket is együtt fektetik be. De hol van az igazság? Ennek jártunk most utána.

Minden pár számára mérföldkő a kapcsolatban az összeköltözés. Ez a közös élet kezdete, ugyanakkor nem minden esetben egyértelmű, hogyan kezeljük a kiadásainkat vagy a régóta gyűjtögetett megtakarításainkat. Közös kassza vagy egyéni pénzkezelés, saját számla vagy együttgondolkodás? A lakásvásárlás témája szintén alapos átgondolást igényel, a lakáscélú megtakarítást pedig érdemes mihamarabb, de nem elhamarkodottan elkezdeni. Ha bizonytalannak érezzük magunkat a döntésben, fontos olyan szakemberhez fordulni, aki a legjobb tudása szerint próbál majd tanácsot adni a folytatáshoz. Alapvetően mindenkinek más pénzügyi szokásai vannak, így eltérően kezeljük fizetésünket, a kiadásainkat és nem utolsó sorban a megtakarításainkat is. Párkapcsolatunkban érdemes átbeszélni a vágyakat, terveket és fontos, hogy ehhez megfelelő pénzügyi tervet készítsünk. Ezt hívjuk élettervezésnek. Az élettervezés gyakorlatilag egy híd, amely összeköti életünk kisebb-nagyobb céljait a pénzügyi terveinkkel. Ezeket nagyon fontos egyeztetni a párunkkal, hiszen egy kapcsolatban nélkülözhetetlen, hogy világosan felvázoljuk a terveinket, álmainkat. Tisztázzuk, hogy mire gyűjtsünk! Esküvőre, lakásfelújításra, lakásvásárlásra, nyaralásra esetleg a nyugdíjra? Friss adatok szerint a kapcsolatban élők közel háromnegyede közösen gazdálkodik párjával. Külön kasszát leginkább a még csak rövid ideje együtt élők tartanak fent, illetve azok a párok, ahol legalább az egyik félnek van jelentősebb különvagyona, vagy olyan fizetési kötelezettsége, amely csak őt terheli. Azok a párok, akik megtakarítanak, túlnyomó többségben mindkét fél keresetéből félretesznek, akkor is, ha egyébként külön kezelik pénzügyeiket. Ezen esetekben általában végiggondolt stratégia mentén történik a megtakarítás. A pároknak alapvetően akkor érdemes külön kezelni a megtakarításait, ha egyikük még kevésbé gondol a jövőre, vagy nincsenek hosszú távú közös céljaik. Előfordulhat az is, hogy egy, már futó megtakarítás miatt nem szeretne a pár új konstrukcióba belevágni. Amennyiben rövidtávú befektetésről van szó, akkor ilyenkor érdemes kivárni a futamidő végét, és utána közösen újragondolni a terveinket. Abban az esetben, ha a párnak nincs, vagy csak minimális összegű megtakarítása van, akkor mindenképpen ajánlott a közös tervezés és gazdálkodás, spórolás. A köztes megoldás az, hogy külön és egyben is megtakarítanak a párok, amennyiben az anyagi hátterük ezt lehetővé teszi. Akár több megtakarítási formát is érdemes kipróbálniuk, ezáltal megalapozva a közös jövőt. Ha sikerül beépíteni az előrelátást és a takarékosságot a mindennapjainkba, akkor nem csupán anyagi kiszolgáltatottságunkat csökkenthetjük, de kitűzött céljainkhoz is közelebb kerülhetünk. A pénzügyekkel kapcsolatos döntés egyértelműen közös feladat. Bárhogy is dönt egy pár, a legfontosabb mindig a kompromisszum, melyben mindkét fél érdeke, pénzügyi elképzelése megvalósul. Szponzorált tartalom A cikk a Fundamenta támogatásával készült.