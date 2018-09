Úgy fest, sokan lúzerek, még mindig veszteséges Vajna Tímea gyémántüzlete

Nincs szerencséje az üzletben Andy Vajna párjának, Vajna Tímeának – legalábbis ezt mutatják a számok. A törvényi határidő lejárta után több mint három hónapos csúszással, szeptember elején adta le a beszámolóját Vajna Timi gyémántüzlete, a Dorottya Diamond Palace Kft., és hiába a hajszál híján 500 millió forintos éves árbevétel, még mindig veszteséget termelt a gyémántbiznisz. A rekordforgalomhoz 112 ezer forintos veszteség társul.

Ez az az üzlet, amelynek beharangozása többször is heves indulatokat váltott ki az emberekből. Még 2015 elején szállt be 49 százalékos tulajdonrésszel a Vajna Tímea és Andy Vajna közös érdekeltségének számító Beauty Enterprises Hungary Rendezvényszervező Kft. Akkor az Operabálon méregdrága ruhában parádézott Vajna Tímea, és fotót is készített róla, a kép mellé pedig azt írta, hogy

Remélem, minden nő valami hasonlót kapott Valentin-napra! A gyémánt örök! Minden nő megérdemli a csillogást.

Sokan felháborodtak, mire Vajna Tímea nem hagyta annyiban a dolgot,

szerinte azok a férfiak, akik leszólják őt emiatt, igazi lúzerek, ugyanis egy nőnek igenis szüksége van gyémántra.

Vajna Timi szerint csak a lúzereknek nem telik gyémántra A milliomos feleségnek sikerült megint totálisan kiakasztania közösségi oldala követőit. Ezzel most tényleg túllőtt a célon.

2015 őszén szexuális célozgatással reklámozta a gyémántüzletét.

Vajna Timi szexuális célozgatással reklámozza gyémántüzletét Vajnáné a napokban végre megnyitja exkluzív ékszerboltját, amit egy alsógatyás férfival hirdet.

A trend persze biztató. 2015 még 70 milliós veszteség, rá egy évre 11 milliós mínusz jött össze, ehhez képest a tavalyi bő 100 ezres veszteség elhanyagolható.

Nem úgy a fánkozója, a Mr. Funk Vendéglátó Kft., amely működésének első teljes évében, 2016-ban 70 milliós buktát mutatott fel, tavaly már 168 millió forintra dagadt a mínusz. Hogy aztán idén megvegye a jól menő, hasonló profilú The Donut Library Kft.-t.

(Kiemelt kép: MTI/Balogh Zoltán)